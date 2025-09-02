Η χθεσινή παρέμβαση μέσω του philenews του Αντιδημάρχου Πάφου για το θέμα των προβλημάτων που καταγράφονται την περίοδο αυτή της τουριστικής αιχμής στο αεροδρόμιο Πάφου, συνεπεία της έλλειψης προσωπικού στην μεγαλύτερη εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, είχε θετικά αποτελέσματα.

Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Άγγελος Ονησιφόρου, στην εταιρεία Swissport έρχονται άμεσα από την Γερμανία 10 τουλάχιστον εργαζόμενοι προκειμένου να ενισχύσουν τα τμήματα της στο αεροδρόμιο Πάφου και να εκλείψουν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα που καταγράφονται λόγω της έλλειψης προσωπικού στον σταθμό της στην Πάφο.

Το γεγονός αυτό ακολουθεί τις έντονες διαμαρτυρίες κοινού και τουριστικών πρακτόρων προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο Πάφου αναφορικά με τις καθυστερήσεις και την ελλιπή εξυπηρέτηση πτήσεων και επιβατών.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου εξέφρασε ικανοποίηση για την ενέργεια αυτή, που θα συμβάλει στην μερική έστω αποσυμφόρηση της κατάστασης και επανέλαβε ότι και η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Πάφου θα πρέπει από πλευράς της να αναλάβει πρωτοβουλίες για βελτίωση της κατάστασης πέραν των έργων που προωθεί για καθαρά εισπρακτικούς λόγους.