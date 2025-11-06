Στο παρά πέντε της ψήφισης του νομοσχεδίου που προβλέπει για τη λειτουργία κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας στην Κύπρο παρεμβαίνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, υποδεικνύοντας με επιστολή που, όπως πληροφορούμαστε απέστειλε σε όλα τα κόμματα, ότι το τελικό κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, δημιουργεί ανισότητες και περιορισμούς στην πρόσβαση των ασθενών και πλήττει παράλληλα τον υγιή ανταγωνισμό αποτρέποντας την ελεύθερη είσοδο νέων παικτών στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ΟΕΒ, «εκφράζει ανησυχία για τις αδυναμίες που εντοπίζονται στο νομοσχέδιο σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας» αναφέρεται στην επιστολή με την Ομοσπονδία να καταγράφει τις διαφωνίες της αναφέροντας:

· Η κατηγοριοποίηση των Κέντρων Αποκατάστασης (σε Α και Β κατηγορία) και η διαφοροποίηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας ανάμεσα στους παρόχους προκαλεί ανισότητες και περιορισμούς στην πρόσβαση ασθενών στις υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης.

· Η συμμετοχή μη επιστημονικών σωμάτων στη ρύθμιση ή έγκριση ιατρικών πράξεων υπονομεύει τη θεσμική σαφήνεια, τη διαφάνεια και τη σταθερότητα του πλαισίου λειτουργίας, δημιουργώντας αβεβαιότητα στους παρόχους υπηρεσιών.

· Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις αποθαρρύνουν νέες επενδύσεις, περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και αποτρέπουν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά, στερώντας από το σύστημα υγείας τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών και της ποιότητας φροντίδας προς τους ασθενείς».

Η ΟΕΒ εισηγείται, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ενός «ενιαίου και ισότιμου πλαισίου αδειοδότησης με κριτήρια βασισμένα σε ποιότητα και εξειδίκευση, με πρόταξη την ασφάλεια των ασθενών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη μορφή του παρόχου, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός και ίσοι όροι λειτουργίας».

Εισηγείται επίσης όπως ο καθορισμός των θεματικών και των υπηρεσιών αποκατάστασης «διενεργείται στη βάση επιστημονικών κριτηρίων από το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τα επιστημονικά σώματα» και τονίζει καταλήγοντας πως «ο τομέας της αποκατάστασης αποτελεί σημαντικό επενδυτικό και αναπτυξιακό πεδίο για την Κύπρο, με σαφές, λειτουργικό και δίκαιο πλαίσιο, ικανό να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και στρατηγικούς επενδυτές, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος υγείας».

Υπενθυμίζεται ότι θέσεις με παρόμοιο περιεχόμενο έχουν εκφραστεί πολύ έντονα τις προηγούμενες εβδομάδες και από τους τρεις φορείς που εκπροσωπούν τους ασθενείς που χρειάζονται και λαμβάνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένα από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας».

Σχετικές ήταν άλλωστε και οι τροπολογίες που είχε καταθέσει το ΑΚΕΛ από τον περασμένο Ιούλιο οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν πριν από δύο εβδομάδες από τα υπόλοιπα κόμματα στο πλαίσιο συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας. Η Επιτροπή, υιοθέτησε εντέλει τροπολογίες που κατατέθηκαν από το ΔΗΚΟ, οι οποίες ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη κοινή ανακοίνωση των τριών φορέων «δεν διορθώνουν όλες τις στρεβλώσεις που εντοπίζονται στο νομοσχέδιο».

Το νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί σήμερα από την Ολομέλεια.