Το ένα εκ των τριών πορισμάτων που θα δώσει στη δημοσιότητα προσεχώς η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφορά το Τμήμα Φορολογίας.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει έγκυρη πληροφόρηση που έλαβε ο «Φ». Θυμίζουμε ότι βάσει των όσων ανέφερε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου θα εκδοθούν τρία πορίσματα.

Από τα όσα είπε, κατέστη σαφές πως τα δυο έχουν να κάνουν (1) με τις καταγγελίες του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη και (2) τη γνωστή υπόθεση της Τριμίκλινης. Το τρίτο, βάσει των αναφορών του κ. Πογιατζή, αφορά υπόθεση, η οποία δεν έχει γίνει γνωστή.

Η πληροφόρηση της εφημερίδας μας αναφέρει πως το τρίτο πόρισμα έχει σχέση με καταγγελία που έχει υποβληθεί από ανώτερη λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας παλιότερα. Πάντως, δεν έχουν διαρρεύσει σχετικές λεπτομέρειες για την κατάληξη. Αν, δηλαδή, ο λειτουργός ή οι λειτουργοί επιθεώρησης έχουν διαπιστώσει μετά τη διερεύνηση ότι προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ή άλλες ευθύνες εναντίον οποιουδήποτε.

Θυμίζουμε ότι όταν οι λειτουργοί επιθεώρησης διαβιβάσουν τελικό πόρισμα μετά την έρευνα, τότε συντάσσεται συνοπτική έκθεση από την Αρχή, την οποία τα μέλη της τελευταίας καλούνται να εγκρίνουν πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση.

Τι αφορά η καταγγελία

Από τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», η καταγγελία αφορά γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά στα μέσα της περασμένης 10ετίας. Το καταγγέλλων πρόσωπο είχε καταλογίσει κατ’ ισχυρισμό κακές πρακτικές στην Υπηρεσία, τις οποίες, σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς ισχυρισμούς, έθεσε ενώπιον αρμοδίων και στη συνέχεια υπέστη αντίποινα γι’ αυτό.

Το ίδιο πρόσωπο, σύμφωνα με θέσεις που έχει εκφράσει στο πλαίσιο της καταγγελίας του, απέδωσε σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία στο γεγονός ότι είχε αντιστάσεις και μηδενική ανοχή σε αρνητικά φαινόμενα, για τα οποία προέβαινε σε επισήμανσή τους με στόχο την αντιμετώπισή τους.

Στην ίδια καταγγελία από το εν λόγω ανώτερο στέλεχος του Τμήματος Φορολογίας, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι αποτέλεσε στόχο εξόντωσης, γιατί είχε κάνει προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο για ακύρωση προαγωγών ανθυποψηφίων. Για την ίδια υπόθεση φαίνεται να είχαν σταλεί επιστολές από το καταγγέλλων πρόσωπο και στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ είχαν κοινοποιηθεί και στον Γενικό Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ακόμα ότι σε βάρος του καταγγέλλοντος προσώπου είχε διαταχθεί πειθαρχική έρευνα. Μεταξύ άλλων, ελεγχόταν πειθαρχικά για καταγγελία που είχε υποβληθεί από επιχειρηματία και ποδοσφαιρικό στέλεχος γνωστού συλλόγου, αλλά και για επιστολή που απέστειλε προς τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσω της οποίας φερόταν να ανέφερε ότι έχει αντίγραφα υποθέσεων που χειρίστηκε ως ανώτερο στέλεχος του Τμήματος Φορολογίας.

Τέλη του μήνα

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που δόθηκαν στη Βουλή την περασμένη Τρίτη, στο πλαίσιο της ανάλυσης για τον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το πόρισμα για την εν λόγω έρευνα θα εκδοθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, βάσει και των όσων έχουμε δει μέχρι τώρα, θα κρίνει στη βάση της νομοθεσίας κατά πόσον θα πρέπει να δημοσιευτούν ονόματα.

Καταγγελίες Χριστοφίδη

Νωρίτερα και συγκεκριμένα την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να δημοσιευτεί το πόρισμα της έρευνας για τα όσα καταλόγισε ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης. Η έρευνα εστίασε σε δυο από τις τρεις καταγγελίες που υπέβαλε συνολικά στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όπως είναι γνωστό, οι δυο αυτές καταγγελίες που διερευνήθηκαν «πακέτο» σχετίζονται με πολιτογραφηθέντες. Η πρώτη αφορά ξένους επενδυτές που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο και εμφανίζονται να έχουν κάνει εισφορά στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η δεύτερη έχει να κάνει με τους κυπριοποιημένους επενδυτές, οι οποίοι ήταν μέτοχοι στη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank. Ο τραπεζικός αυτός οργανισμός, όπως είναι γνωστό, δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο, ενώ στεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτήριο στη Λεμεσό, που ανεγέρθη από κατασκευαστική εταιρεία, ιδρυθείσα από τον Γιάννη Μισιρλή, γαμπρό του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Η εταιρεία συμφερόντων του κ. Μισιρλή, όταν ο «Φ» είχε αποκαλύψει το περιεχόμενο καταγγελίας του κ. Χριστοφίδη, είχε εκδώσει ανακοίνωση κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Στην ανακοίνωση της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας προβαλλόταν η θέση ότι πώλησε το κτήριο στην τράπεζα Promsvyazbank το 2008, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Επιπλέον, σημειωνόταν πως κάποιοι εκ των πολιτογραφηθέντων δεν είχαν καν σχέση με την Promsvyazbank όταν είχε γίνει η πώληση του κτηρίου και, άρα, οι κυπριοποιήσεις που ακολούθησαν δεν είχαν καμία σχέση με την αγοραπωλησία.