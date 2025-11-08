Ενοίκιο τουρκοκυπριακού εμπορικού ακινήτου το οποίο εκμεταλλευόταν εταιρεία εκτοξεύθηκε από €2.000 τον χρόνο σε €80.000 όπως υποδεικνύει η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Μάλιστα, εκφράζεται η άποψη, πως αν έπρεπε να ασκηθεί κριτική αυτή έπρεπε να αφορά το ότι η αναθεώρηση δεν έγινε προηγουμένως. Ωστόσο, υπάρχει το ελαφρυντικό πως η εξέταση των συμβάσεων πήρε χρόνο και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσει ο καθένας αυτό το οποίο προβλέπει και η σχετική νομοθεσία.

Οι μεγάλες αυξήσεις δεν αφορούν μικρά επαγγελματικά υποστατικά αλλά κυρίως φιλέτα από τη χρήση των οποίων οι διαχειριστές αποκόμισαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι διαχειριστής ο οποίος κατέβαλλε ενοίκιο €102, τώρα θα πληρώνει €7.000 ετησίως, σε αποθηκευτικό χώρο με νοίκι €12 τώρα με την αύξηση θα ξεπεράσει τις €13.000, γραφείο από €81, θα πάει στις €9.500, χώρος αυτοκινήτων από €6.800 ανεβαίνει στις €24.600. Σε όλες τις περιπτώσεις προσφύγων, δόθηκε μεταβατική περίοδος τριών ετών στα οποία η αύξηση θα επιβάλλεται σταδιακά.

Σημειώνεται, πως από ελέγχους τους οποίους διενήργησε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών το έτος 2024 σε 4.032 Συμβάσεις Μίσθωσης (για επαγγελματικούς σκοπούς), σε 512 εντοπίστηκε παραβίαση ουσιωδών όρων των συμβάσεων μίσθωσης. Για 146 από αυτές υπήρξε πλήρης συμμόρφωση, ενώ η Υπηρεσία προχώρησε σε τερματισμό 280 εξ αυτών για τις οποίες δεν υπήρξε συμμόρφωση και ήδη τους τελευταίους έξι μήνες έχει ανακτήσει, 66 υποστατικά/ανοικτούς χώρους. Για τις υπόλοιπες, λήφθηκαν νομικά ή άλλα μέτρα.

Σε σχετική δήλωσή του για το θέμα, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε τα πιο κάτω:

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια, επιχειρείται μια ευρεία αναθεώρηση του τρόπου διάθεσης και διαχείρισης των τ/κ περιουσιών. Η ανάγκη για τη στοχευμένη αυτή μεταρρύθμιση, προέκυψε εξ αιτίας των λανθασμένων πρακτικών, που για δεκαετίες ακολουθούνταν και παγίωσαν καταστάσεις ανισότητας και αναξιοκρατίας ανάμεσα στους πρόσφυγες συμπολίτες μας. Με γνώμονα τον τερματισμό των φαινομένων εκμετάλλευσης και κακοδιαχείρισης των τ/κ περιουσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων δικαιούχων, προχωρήσαμε με την υλοποίηση μιας ολιστικής και στοχευμένης στρατηγικής, με τη λήψη σειράς μέτρων, στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: (α) Η διενέργεια ελέγχων τήρησης των συμβάσεων μίσθωσης, (β) η εφαρμογή ειδικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση χρονιζουσών προβληματικών περιπτώσεων, όπως στην περιοχή Μακένζι, (γ) η είσπραξη ποσού από τις συσσωρευμένες και καθυστερημένες οφειλές και ο διακανονισμός για την είσπραξη άλλων ποσών, (δ) η εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής του Ταμείου του Κηδεμόνα, και (ε) η ριζική τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, με τον περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας του εκάστοτε υπουργού Εσωτερικών, ως Κηδεμόνας των τ/κ περιουσιών, και την εισαγωγή συστήματος επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, με σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών έχει επιδοθεί τους τελευταίους μήνες, σε εντατική προσπάθεια για εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής του Ταμείου του Κηδεμόνα, μέσω της αναπροσαρμογής του ύψους των ενοικίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Μέσα από την επανεξέταση των ενοικίων για τα επαγγελματικά υποστατικά και τους ανοικτούς χώρους, προχωρούμε με την υπογραφή νέων συμβάσεων μίσθωσης σε συμφωνία με τους χρήστες δικαιούχους, ώστε να επέλθει σταδιακά και κλιμακωτά η αναπροσαρμογή των ποσών. Όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, στη διαδικασία της διαβούλευσης με τους δικαιούχους, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψιν τη χρήση και τον χρήστη της περιουσίας. Σκοπός μας είναι να εξορθολογήσουμε τα ενοίκια και να διασφαλίσουμε έσοδα για το Ταμείο του Κηδεμόνα, έτσι ώστε να διοχετευτούν σε άλλα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής του Κράτους».

Η διαδικασία αναθεώρησης των ενοικίων στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή τον περασμένο Μάρτιο συζητήθηκε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, την Τρίτη 4/11/2025.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης, ξεκαθάρισε, πως παρά τις αντιδράσεις οι οποίες εν πολλοίς είναι αναμενόμενες, θα προχωρήσει στην εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης των τ/κ περιουσιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης τ/κ περιουσιών κ. Ανθή Λακκοτρύπη έκανε αναφορά σε πραγματική εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης και μάλιστα σε παγιωμένες (για 51 χρόνια) συνθήκες.

Διαβεβαίωσε δε, ότι στο πλαίσιο της όλης προσπάθειας, λαμβάνονται όλα τα μέτρα που, αφενός διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των προσφύγων και αφετέρου, αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, όπου σημαντικής αξίας Τ/Κ περιουσίες ενοικιάζονταν για μηδαμινά ενοίκια…

Τέλος εξήγησε, πως με βάση τα επίσημα στοιχεία, μόνο κατά τα έτη 2024 και 2025 στην περιοχή Μακένζι και άλλα ακίνητα σε κεντρικά σημεία της Λεμεσού και Πάφου, τα ενοίκια από σχεδόν μηδενικά που ήταν ανήλθαν σε €1,5 εκατ.

Στον πιο κάτω Πίνακα, αναφέρονται ενδεικτικά, περιπτώσεις, των οποίων τα ενοίκια έχουν αναθεωρηθεί και υπογράφηκαν ήδη σχετικές Συμβάσεις Μίσθωσης, με βάση το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης που εφαρμόζει η Υπηρεσία: