Απεγκλωβισμούς πολιτών από οχήματα, πτώσεις δέντρων, πλημμύρες υπόγειων χώρων σπιτιών κλήθηκε να διαχειριστεί η Πυροσβεστική μετά τις χθεσινές έντονες βροχοπτώσεις στην επαρχία Λευκωσίας.

Συνολικά η Πυροσβεστική έλαβε 75 κλήσεις που είχαν σχέση με τις βροχές στη Λακατάμια, Ανθούπολη, Στρόβολο και Έγκωμη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε πέραν των 75 κλήσεων που αφορούσαν αντλήσεις υδάτων από υπόγεια σπιτιών/πολυκατοικιών, ακινητοποιήμενα οχήματα στο οδικό δίκτυο, σπινθηρισμοί καλωδίων από υπέργεια καλώδια της ΑΗΚ, πτώσεις δένδρων και αποκοπές κλαδιών, άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων.

Παρείχε βοήθεια σε 2 μαθητές εντός μικρού λεωφορείου και ενός παιδιού ΑΜΕΑ σε άλλο όχημα, που ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα μετά από ποσότητα όγκου νερού, στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στο ύψος του γηπέδου του ΑΠΟΕΛ.

Έγινε μεταφορά των μαθητών σε ασφαλές σημείο όπου και τους παρέλαβε άλλο λεωφορείο, άνοιγμα των οχετών, και εκτροπή των οχημάτων με την βοήθεια της Αστυνομίας. Κανένας τραυματισμός.

Έγινε ανάκληση προσωπικού. Στην αντιμετώπιση των επεισοδίων ανταποκρίθηκαν 9 συνεργεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεργεία της Πολιτική Άμυνας (1 συνεργείο), του Ε.Ο.Α.(3 συνεργεία) καθώς και εθελοντικές ομάδες Support CY με (2 συνεργεία ) και Ε.Τ.Ε.Α. με (1 συνεργείο).