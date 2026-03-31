Επίθεση σε γυναίκα και μάλιστα στο κέντρο του Αμβούργου έκανε ένας λύκος, ανέφεραν οι γερμανικές Αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας κοντά σε κατάστημα IKEA σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο, την Γκρόσε Μπεργκστράσε.

Όπως αναφέρει το BBC, η γυναίκα φαίνεται να προσπάθησε να οδηγήσει το αποπροσανατολισμένο ζώο μακριά από τον δρόμο. Τότε ο λύκος τη δάγκωσε στο πρόσωπο και τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά έχει πλέον πάρει εξιτήριο.

Ο λύκος εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη λίμνη Μπινενάλστερ στο Αμβούργο. Η αστυνομία κατάφερε να τον βγάλει από το νερό με σχοινί, ωστόσο το ζώο προέβαλε αντίσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί οπλισμένοι με ασπίδες προσπαθούσαν για περίπου μία ώρα να τον πιάσουν.

Το ζώο βρίσκεται τώρα σε ασφαλές σημείο και λαμβάνει κτηνιατρική φροντίδα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Κλίματος, Ενέργειας και Γεωργίας του Αμβούργου, δήλωσε στο BBC ότι πολλοί είναι όσοι είδαν τον λύκο τις τελευταίες ημέρες στα δυτικά της πόλης.

Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που άνθρωπος δέχεται επίθεση από λύκο από τότε που τα ζώα εισήχθησαν εκ νέου τη δεκαετία του ’90. Σήμερα λύκοι περιφέρονται στα δάση πολλών γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων.



Την περασμένη εβδομάδα η Άνω Βουλή της Γερμανίας ενέκρινε το κυνήγι του λύκου, από την 1η Ιουλίου ως τις 31 Οκτωβρίου, για να κρατιέται ο αριθμός τους σε κανονικά επίπεδα και για να προστατεύεται η κτηνοτροφία.

