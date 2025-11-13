Ο πεντάχρονος Αβραάμ, παιδί Κυπρίων της διασποράς που ζουν τα τελευταία δέκα χρόνια στο Μάντσεστερ, δίνει μια σκληρή μάχη για τη ζωή του μετά τη διάγνωση με οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM), μια σπάνια και σοβαρή φλεγμονώδη πάθηση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η Άντρεα Παπαχριστοφόρου και ο σύζυγός της, νοσηλευτές και οι δύο στο επάγγελμα, ζήτησαν από Κράτος τα αυτονόητα. Να στηρίξει το παιδί τους για να λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται χωρίς να λογαριάζουν αν έχει βρετανική υπηκοότητα ή όχι. Κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί και να συμβάλει το κράτος για να μεταφερθεί ο Αβραάμ είτε στο Ισραήλ είτε στην Αμερική.

Έτσι και έγινε. Σε ανάρτηση της η μητέρα του μικρού Αβραάμ ενημέρωσε για «το πιο ζεστό, γεμάτο ελπίδα, τηλεφώνημα των τελευταίων ημερών». Όπως αναφέρει, το τηλεφώνημα ήταν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος την ενημέρωσε ότι το κράτος θα αναλάβει το κόστος για τη μεταφορά και τη θεραπεία του Αβραάμ στο Ισραήλ.

«Μετα απο μία εγκάρδια συζήτηση, μου είπε ότι το Κυπριακό κράτος θα αναλάβει το κόστος για τη μεταφορά και τη θεραπεία του Αβραάμ στο Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Κυπριακή κυβέρνηση για αυτή της την απόφαση και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας αυτές τις δύσκολες μέρες.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε κάθε άνθρωπο που προσευχήθηκε, που έκανε μια δωρεά, που μοιράστηκε την ιστορία μας ή απλώς μας έστειλε μια λέξη αγάπης. Η ανταπόκρισή σας ήταν απίστευτη και μας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Η σελίδα που ανοίξαμε για τη συγκέντρωση χρημάτων θα κλείσει και τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πλήρη αποθεραπεία του Αβραάμ.

Μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ όλους. Μαζί αποδείξαμε πως η ανθρωπιά δεν έχει σύνορα», γράφει η μητέρα του Αβραάμ στην ανάρτηση της.

Η ανάρτηση:

Ο Αβραάμ σε λίγες μέρες, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, κλείνει 5 ετών. Σύμφωνα με τη μητέρα του, στις 9 του Οκτώβρη αρρώστησε πολύ και διαγνώστηκε με μια σπάνια και ιδιαίτερα σοβαρή νόσο, γνωστή ως ADEM (Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα). Η πάθηση αυτή προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, επηρεάζοντας σοβαρά το νευρικό σύστημα.

Και έκτοτε νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey στο Λίβερπουλ. Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη και εξέφρασαν φόβους πως ενδέχεται να μην αναρρώσει με την υπάρχουσα θεραπεία.

«Οι γιατροί έκαναν μία θεραπεία η οποία δεν βοήθησε και μας πρότειναν να προχωρήσουμε σε χημειοθεραπεία», εξήγησε η μητέρα του στο philenews. Υπάρχουν, ωστόσο, εξειδικευμένα νοσοκομεία στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έχουν καταγράψει επιτυχημένα περιστατικά αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ισραηλινά Sheba Medical Center και Tel aviv sourasky Medical Center και το αμερικάνικο Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP).