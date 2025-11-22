Πέφτει η αυλαία για την πολύκροτη υπόθεση που αρχικά χαρακτηριζόταν ως καραμπινάτη περίπτωση τρομοκρατίας, κι απασχόλησε ακόμη και τον τότε Πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε υπόθεση συνωμοσίας για φόνο.

Χθες λίγο πριν από το μεσημέρι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε το ύψος της ποινής για τον 42χρονο, Ορχάν Ασάντοφ, ο οποίος συνελήφθη πριν από τέσσερα χρόνια στο κολυμβητήριο του Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία για υπόθεση τρομοκρατίας και ότι σχεδίαζε τη δολοφονία πέντε προσώπων από το Ισραήλ.

Στον Αζέρο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών για τη συνωμοσία για φόνο πέντε προσώπων που παραδέχθηκε, αδίκημα το οποίο επισύρει κάθειρξη μέχρι και 14 έτη. Ήδη ο Ασάντοφ είναι υπόδικος από το φθινόπωρο του 2021. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι ένας χρόνος κάθειρξης στις Κεντρικές Φυλακές εκτίεται σε εννέα μήνες, ο 42χρονος αναμένεται να μείνει ελεύθερος εντός του 2026.

Με βάση την ετυμηγορία του Κακουργιοδικείου, στην επιμέτρηση της ποινής λήφθηκε υπόψιν νομολογία του ΕΔΑΔ που αφορά την υπόθεση «Κρασσιάς και άλλοι εναντίον Δημοκρατίας» και είχε ως άξονα την υπερβολικά μεγάλη διάρκεια ποινικών διαδικασιών.

Όπως συνάγεται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες μας για την απόφαση (σ.σ. η δίκη ήταν κεκλεισμένων των θυρών και δεν δημοσιοποιείται η ετυμηγορία), το Κακουργιοδικείο προσανατολιζόταν να επιβάλει ποινή φυλάκισης επτά ετών, αλλά τη μείωσε κατά έξι μήνες λαμβάνοντας υπόψιν τη νομολογία του ΕΔΑΔ. Να σημειωθεί ότι ο Αζέρος με ρωσικό διαβατήριο συνελήφθη στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021.

Η ποινή των 6,5 ετών, σύμφωνα πάντα με την απόφαση, θεωρείται ότι εκτίεται από το Νοέμβριο του 2021, οπότε κατηγορήθηκε ο Ασάντοφ και τέθηκε υπό καθεστώς υποδικίας. Στον 42χρονο επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές για την κατοχή πιστολιού, φυσιγγίων και άλλα αδικήματα.

Στην καταδικαστική απόφαση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε τρομοκρατία ή σε σχεδιασμό εγκληματικής ενέργειας σε βάρος Ισραηλινών πολιτών. Ούτε κάποια φράση που να φανερώνει θρησκευτικά κίνητρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Πολίνα Ευθυβούλου, στη χθεσινή διαδικασία για ανακοίνωση της ποινής, είχε υποβάλει αίτημα στο Κακουργιοδικείο προκειμένου να εκδώσει ανακοίνωση για την απόφασή του. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία (σ.σ. για λόγους εθνικής ασφαλείας) κανείς από τους παράγοντες της δίκης δεν έχει δικαίωμα να δημοσιοποιεί πληροφορίες.

Ένα σενάριο που, βάσει των πληροφοριών της εφημερίδας μας, δεν μπορεί να αποκλειστεί είναι αυτό της απέλασης του Ασάντοφ. Ο 42χρονος έχει καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ είναι κάτοχος ρωσικής υπηκοότητας.

Θυμίζουμε ότι ο «Φ» είχε προαναγγείλει (22/10/25) στη βάση πληροφοριών του το ενδεχόμενο να ανασταλούν κατηγορίες τρομοκρατίας στον Αζέρο και να δηλώσει ο τελευταίος παραδοχή σε κατηγορία συνωμοσίας για φόνο.

Τελικά αυτό επαληθεύτηκε στις 23/10. Ο Γενικός Εισαγγελέας αφαίρεσε τις κατηγορίες τρομοκρατίας σε βάρος του που επισύρουν μέχρι και ποινή δια βίου φυλάκισης (βλ. νομοθεσία για καταπολέμηση τρομοκρατίας), με τον 42χρονο να παραδέχεται όσες κατηγορίες αφορούν συνωμοσία για φόνο.

Σε προγενέστερο στάδιο της δίκης είχε παραδεχθεί μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα πλαστογραφίας (είχε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα) και κατοχής οπλισμού. Οι δυο πλευρές, η εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Πολίνα Ευθυβούλου και ο συνήγορος υπεράσπισης Κωστής Ευσταθίου, είχαν καταλήξει και στα παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης.

Η καταχώρηση της υπόθεσης έγινε αρχικά στις 5 Νοεμβρίου του 2021 με συνολικά έξι κατηγορούμενους, ενώ η ακρόαση άρχισε στις 6 Ιουλίου του 2023. Εν συνεχεία δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν ενεργό συμμετοχή, ενώ τρίτο πρόσωπο, νεαρός Κύπριος φοιτητής Πανεπιστημίου με καταγωγή από τον Λίβανο, καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή και μετατράπηκε σε μάρτυρα κατηγορίας.

Περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2022 όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη σύλληψη του Αζέρου, ο τελευταίος, μέσω του δικηγόρου του Ευστάθιου Κ. Ευσταθίου, είχε παραδεχθεί μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα πλαστογραφίας και κατοχής οπλισμού.

Ερωτηματικά με τους άλλους δυο κατηγορούμενους

Αυτό που σχολιάζεται από νομικούς κύκλους είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις που επισφραγίστηκαν με τη χθεσινή απόφαση, πιθανόν να επηρεάσουν και τους άλλους δυο κατηγορούμενους που εκπροσωπούνται από τον Πάνο Παφίτη και την Κασσάνδρα Κουππαρή, αντιστοίχως.

Μάλιστα, η πιθανότητα να ανασταλούν κατηγορίες σε βάρος τους και να παραδεχθούν κάποιες άλλες, ώστε να πέσει οριστικά η αυλαία της υπόθεσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η επόμενη δικάσιμος είναι ορισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου και αντικείμενό της θα είναι ζήτημα που ήγειρε ο δικηγόρος Πάνος Παφίτης για λογαριασμό του πελάτη του, του 31χρονου Μουζαφάρ Αμπάς από το Πακιστάν και τις συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε μαρτυρία από τον ίδιο κατά το 2021. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παφίτης, είχε εγείρει ζήτημα παραβίασης των δικαιωμάτων του πελάτη του κατά τη λήψη των ανακριτικών καταθέσεων από τους εξεταστές του ΤΑΕ Αρχηγείου.

Το ζήτημα που εγείρεται για τον Αμπάς είναι ότι κατηγορείται πως ήταν συνεργός του Ασάντοφ, ο οποίος πλέον, όμως, έχει απαλλαχθεί από τις κατηγορίες τρομοκρατίας και καταδικάστηκε για άλλο κακούργημα.

Σε ό,τι αφορά τον 3ο κατηγορούμενο, πρόκειται για τον 30χρονο Σ. Χουσεΐν, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν παροχή υποστήριξης στον Αμπάς. Γίνεται αντιληπτό ότι και στην προκειμένη μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες.

Πάντως, σε προηγούμενη διαδικασία η δικηγόρος του Χουσεΐν, Κασσάνδρα Κουππαρή, φερόταν να είχε εγείρει ζήτημα κατάχρησης διαδικασίας και θέμα αντιφατικότητας. Πληροφορίες την φέρουν να υποστήριξε πως από την αρχή ήταν θέση του πελάτη της ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση είχε να κάνει με ένα ποσό που πραγματεύτηκε για να βοηθήσει τρίτο άτομο να διευθετήσει έγγραφα που αφορούν την παραμονή του στη Δημοκρατία, κι όχι στο πλαίσιο συμμετοχής του σε σχέδιο τρομοκρατίας ή δολοφονίας. Μάλιστα, υποδεικνύει ότι στη βάση αυτής της μαρτυρίας σχηματίστηκε σε βάρος του υπόθεση και είναι κατηγορούμενος ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Με απλά λόγια, φέρεται να υποστηρίζει ότι έγινε αποδεκτή η μαρτυρία του και κατηγορείται στη βάση αυτής στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και κατά συνέπεια κρίνει ως αντιφατικό το γεγονός ότι κατηγορείται και για την παρούσα.