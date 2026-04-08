Καταπέλτης ήταν η απόφαση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις ναρκωτικών που απασχόλησαν ποτέ τα κυπριακά δικαστήρια, επιβάλλοντας βαριές πολυετείς ποινές φυλάκισης στους δύο κατηγορούμενους για την εισαγωγή και διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών. Πρόκειται για τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, που εντοπίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε φουσκωτά παιχνίδια τα οποία ήρθαν σε εμπορευματοκιβώτιο ακτοπλοϊκώς από τη Θεσσαλονίκη.

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη στον 62χρονο Ελλαδίτη και στον 47χρονο ποινές φυλάκισης 22 και 20 ετών αντίστοιχα, μετά από παραδοχή τους σε κατηγορίες για εισαγωγή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια κάνναβης, συνολικού βάρους 90 κιλών και 498 γραμμαρίων. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν ποινές 16 και 14 ετών αντίστοιχα για τις ίδιες κατηγορίες σε σχέση με κοκαΐνη βάρους 4 κιλών και 912 γραμμαρίων. Οι ποινές που επιβλήθηκαν θα συντρέχουν.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, κατόπιν πληροφοριών, η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές εντόπισαν σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο αφίχθηκε στο λιμάνι Λεμεσού στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τρία μεγάλα φουσκωτά παιχνίδια με θήκες και τρεις φυσητήρες, στα οποία ήταν αποκρυμμένες οι πιο πάνω ποσότητες ναρκωτικών. Σε σχέση με την κοκαΐνη, από επιστημονικές εξετάσεις προέκυψε ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός της ανερχόταν σε ποσοστό 87%.

Κατά την επιβολή της ποινής, το Δικαστήριο τόνισε ότι τα αδικήματα που διέπραξαν οι κατηγορούμενοι είναι εξαιρετικά σοβαρά, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών, λόγω της έξαρσης που παρατηρείται. Σημείωσε, επίσης, ότι η υπό κρίση περίπτωση συνιστά μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις ναρκωτικών που απασχόλησαν τα κυπριακά δικαστήρια.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι καθοριστικό στοιχείο στο πλαίσιο της επιβολής της ποινής αποτέλεσε η τεράστια ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, ενώ λήφθηκε υπόψη τόσο το είδος τους όσο και η υψηλή καθαρότητα της κοκαΐνης. Το Δικαστήριο υπογράμμισε τον ουσιώδη ρόλο των κατηγορουμένων, οι οποίοι ενήργησαν ως εισαγωγείς και διακινητές των ναρκωτικών, συμμετέχοντας σε ένα άρτια οργανωμένο και μεθοδευμένο σύστημα εμπορίας ναρκωτικών με δράση σε Ελλάδα και Κύπρο, στοιχείο που καθιστά τα αδικήματα ιδιαίτερα σοβαρά.

Στο πλαίσιο της εξατομίκευσης της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις των κατηγορουμένων, σημειώνοντας ωστόσο ότι σε αδικήματα που βρίσκονται σε έξαρση, οι προσωπικές περιστάσεις έχουν περιορισμένη σημασία. Έλαβε επίσης υπόψη την παραδοχή τους, το ποινικό μητρώο του 62χρονου κατηγορούμενου , ο οποίος βαρύνεται με προηγούμενη καταδίκη για παρόμοια αδικήματα, καθώς και το λευκό ποινικό μητρώο του 49χρονου κατηγορούμενου , στοιχείο που συνέβαλε στη διαφορετική ποινική μεταχείρισή του. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκαν οι προσπάθειές τους για απεξάρτηση, τα προβλήματα υγείας του 62χρονου, η καλή διαγωγή που επιδεικνύει στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και η ηλικία του.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση σε σχέση με τον 30χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος δεν παραδέχεται τις κατηγορίες, στις 25 Ιουνίου.

