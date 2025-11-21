Πέσιμο αυλαίας για την πολύκροτη υπόθεση που πλασαρίστηκε ως σχέδιο τρομοκρατίας, κι απασχόλησε ακόμα και τον τότε Πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε υπόθεση συνωμοσίας για φόνο.

Πριν από λίγο το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε το ύψος της ποινής για τον 42χρονο Ορχάν Ασάντοφ, ο οποίος συνελήφθη στο κολυμβητήριο του Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία για υπόθεση τρομοκρατίας και ότι σχεδίαζε τη δολοφονία πέντε Ισραηλινών πολιτών.

Στον Αζέρο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών. Ήδη ο Ασάντοφ είναι υπόδικος από το φθινόπωρο του 2021. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι ένας χρόνος κάθειρξης στις Κεντρικές Φυλακές εκτίεται σε εννέα μήνες, ο 42χρονος αναμένεται να μείνει ελεύθερος εντός του 2026.

Μεταξύ του δικηγόρου του Ασάντοφ, Κωστή Ευσταθίου και της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, Πολίνας Ευθυβούλου, υπήρξε συμφωνία με τον Ασάντοφ να παραδέχεται κατηγορία συνωμοσίας για φόνο και να αποσύρονται οι κατηγορίες που αφορούσαν τρομοκρατία (μέχρι ισόβια κάθειρξη) και πρόθεση φόνου Ισραηλινών πολιτών.

Η απόφαση πιθανόν να επηρεάσει και τους άλλους δυο κατηγορούμενους που εκπροσωπούνται από τον Πάνο Παφίτη και την Κασσάνδρα Κουππαρή, αντιστοίχως. Η επόμενη δικάσιμος είναι ορισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου και αντικείμενό της θα είναι ζήτημα που ήγειρε ο δικηγόρος Πάνος Παφίτης για λογαριασμό του πελάτη του και τις συνθήκες υπό τις οποίες του λήφθηκε κατάθεση κατά το 2021 από τους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η ετυμηγορία και η επιβολή ποινής να έχει παρενέργειες για τους άλλους δυο κατηγορούμενους.