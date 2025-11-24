Σε μια ασυνήθιστη για την εποχή εικόνα, τρεις πυρκαγιές που ξέσπασαν την Κυριακή (23/11) σε διάφορες περιοχές της Κύπρου (Κάθηκας – Ακουρσού, Πάχνα, Κοίλη – Στρουμπί) χρειάστηκαν για πρώτη φορά τόσο αργά στη σεζόν τη συνδρομή πτητικών μέσων. Αυτό το παράδοξο, μόλις μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη της χειμερινής περιόδου, αποτυπώνει τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Παρότι την καλοκαιρινή περίοδο του 2025 η Κυπριακή Δημοκρατία διέθετε για πρώτη φορά στην ιστορία της συνολικά 14 πρωτεύοντα πτητικά μέσα πυρόσβεσης, όλα είχαν ήδη αποδεσμευτεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, όπως προβλέπει το επιχειρησιακό πρωτόκολλο μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Ως εκ τούτου, την Κυριακή, η Δημοκρατία είχε στη διάθεσή της μόλις τρία ιδιόκτητα αεροπλάνα Air Tractor 802, εκ των οποίων το ένα ήταν εκτός επιχειρησιακής ετοιμότητας λόγω βλάβης. Στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων ενεργοποιήθηκαν τα δύο διαθέσιμα, όμως, στη συνέχεια ένα εξ αυτών τέθηκε εκτός λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να συνεχίσει μόνο ένα αεροπλανάκι τις ρίψεις νερού.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό πρωτευόντων μέσων, ζητήθηκε η συνδρομή δευτερευόντων πτητικών μέσων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ελικόπτερο AW139 της Εθνικής Φρουράς, και ένα ελικόπτερο Bell 412 της ΜΑΕΠ της Αστυνομίας.

Συνολικά, μέσα στη μέρα επιχειρούσαν κατά περίπτωση έως τρία μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εστίας και την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα.

Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αποτέλεσε η απουσία ελικοπτέρου των Βρετανικών Βάσεων, καθώς οι Βάσεις έχουν ήδη ενημερώσει ότι τερματίζεται η σταθερή συνδρομή τους προς τη Δημοκρατία στο πλαίσιο της μέχρι πρότινος διακρατικής συνεργασίας. Επομένως, το ελικόπτερο τύπου Chinook, με μεταφορική ικανότητα έως 5 τόνων νερού, δεν ήταν διαθέσιμο ως επιλογή.

Ο αυξημένος κίνδυνος νέων πυρκαγιών, εξαιτίας των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, οδήγησε τις αρμόδιες υπηρεσίες στην απόφαση για άμεση επιστροφή των δύο ιορδανικών ελικοπτέρων για μικρό χρονικό διάστημα.

Το γεγονός ότι στις 23 Νοεμβρίου χρειάστηκε χρήση εναέριων μέσων για τρεις διαφορετικές πυρκαγιές προβληματίζει έντονα πλέον της Αρχές της Δημοκρατίας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι η πυροπροστασία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στους θερμούς μήνες. Επομένως, η χώρα ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει τη διάρκεια και τη φιλοσοφία της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και τα πρωτόκολλα διαθεσιμότητας των πτητικών μέσων.