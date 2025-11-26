Κηδεύεται αύριο Πέμπτη ο γνωστός δικηγόρος Κλεάνθης Κλεάνθους από την Αγία Φύλα, πατέρας του Κώστα Κλεάνθους ο οποίος πρόσφατα προχώρησε στην εξαγορά των μετοχών των εταιρειών του ομίλου του Φιλελεύθερου. Ο εκλιπών απεβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 80 ετών, και η κηδεία θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί, από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφιλιώτισσας Αγίας Φύλας στη Λεμεσό. Η ταφή θα γίνει στον Κάθηκα σε στενό οικογενειακό κύκλο. H οικογένεια του εκλιπόντος θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00 π.μ.

Ο Κλεάνθης Κλεάνθους με σπουδές στη Νομική Αθηνών, άσκησε για πολλά χρόνια τη δικηγορία μέχρι τον διορισμό του σε δημόσια θέση (πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων). Ήταν ενεργά πολιτικοποιημένος στον χώρο του Δημοκρατικού Κόμματος, όπου διετέλεσε Βοηθός Γενικός Γραμματέας, καθώς και μέλος του εκτελεστικού γραφείου. Υπηρέτησε σε σειρά θέσεων με ευθύνη και ακεραιότητα: Υπήρξε σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αρχηγός των Αντιστασιακών Λεμεσού, πρόεδρος του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων επί Προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου.

Η μνήμη του συνδέεται με την προσφορά, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα.

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Φιλελεύθερου εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο του Ξένια, στα παιδιά του Κώστα και Άρη, στα εγγόνια, στα αδέλφια και σε όλη την οικογένεια του εκλιπόντος.