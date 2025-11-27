Ημερίδα με τίτλο «Η γυναίκα στην Εθνική Φρουρά» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μονής Κύκκου, στο πλαίσιο του «Έτους Γυναίκας στην Εθνική Φρουρά».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, Ακόλουθοι Άμυνας, εκπρόσωπος της UNIFICYP και μεγάλο πλήθος γυναικών της Εθνικής Φρουράς από όλους τους βαθμούς.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της ανεκτίμητης και πολυεπίπεδης συμβολής των γυναικών στο έργο της Εθνικής Φρουράς. Η θεματολογία καλύφθηκε από επιλεγμένες ομιλήτριες, μεταξύ των οποίων η Ακόλουθος Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Συνταγματάρχης Victoria Reid, η διοικήτρια του 4ου Τομέα της UNIFICYP, Αντισυνταγματάρχης Jana Pastorcakova, καθώς και η Ανθυπασπιστής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων Zara Jabriel Corvin.

Στον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τις γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι ο πολυδιάστατος ρόλος τους απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική σταδιοδρομία, την οικογένεια και την κοινωνική τους ζωή.

Τόνισε επίσης ότι η Εθνική Φρουρά παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της καθημερινότητας του γυναικείου προσωπικού, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και υποστηρίζει την αποστολή τους.