Τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην Αθηένου το πρωί της Κυριακής (30/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το νέο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 στον δρόμο Πυροΐου-Αθηένου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο 14χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός, το οποίο ανατράπηκε σε ελαιώνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Πριν ανατραπεί το όχημα, χτύπησε σε ελαιόδεντρα με αποτέλεσμα να αποκόψει αριθμό από αυτά.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ακολούθως ο ανήλικος διακομίσθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Η Αστυνομία διενήργησε εξετάσεις στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος και εκ πρώτης όψεως διαφάνηκε πως ο ανήλικος, που έφερε ζώνη ασφαλείας, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Διαπιστώθηκε εξάλλου πως το όχημα ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο αναμένεται να κατηγορηθεί.

Η Αστυνομία διενεργεί εξετάσεις στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος, προκειμένου να εξακριβώσει υπό ποιες συνθήκες συνέβη. Γίνονται, εξάλλου, έρευνες για να διαφανεί σε ποιον ανήκε το εν λόγω όχημα και κάτω από ποιες συνθήκες το οδηγούσε παράνομα ο ανήλικος.

Δείτε εικόνες από το όχημα που οδηγούσε ο 14χρονος: