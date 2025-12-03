Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση ακολουθήθηκαν και στους διορισμούς των νέων γενικών διευθυντών των υπουργείων, όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι την πολιτική κατεύθυνση καθορίζει ο πολιτικός προϊστάμενος κάθε υπουργείου.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι μοναδικό κριτήριο των αλλαγών είναι η προώθηση του κυβερνητικού έργου, ενόψει και της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στην Άννα Αριστοτέλους, σημείωσε ότι η ΕΔΥ έχει αποφασίσει τον διορισμό της στη θέση της Γενικής Διευθύντριας, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήθηκε τη θέση της σε διαθεσιμότητα.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι όλοι οι χειρισμοί πραγματοποιούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της νομικής συμβουλής της Νομικής Υπηρεσίας, των προβλεπόμενων διαδικασιών και μετά από νομική καθοδήγηση. Από τη διαθεσιμότητα, δεν επηρεάζονται τα ωφέλημα και άλλα δικαιώματα, είπε και πρόσθεσε ότι προσεχώς θα αποσταλεί απάντηση στην επιστολή που απέστειλε σε σχέση με τη διαθεσιμότητά της, ο δικηγόρος της, Κρις Τριανταφυλλίδης.

«Η εναλλαξιμότητα στη δημόσια υπηρεσία, είναι κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές και που έχει λειτουργήσει πολύ καλά», είπε.