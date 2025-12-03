Την Κυριακή 30/11 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 5 επιβάτες με Λετονική υπηκοότητα πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές των 5 επιβατών εντοπίστηκαν 89, 87, 89, 98 και 98 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία αντίστοιχα (συνολικά 461 κούτες τσιγάρων).

Οι επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διατάγματα 4ημερης κράτησης τους.