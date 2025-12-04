Με αναφορές στην Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία και την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις στην Εθνική Φρουρά, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας απηύθυνε χαιρετισμό κατά τον εορτασμό του Πυροβολικού, ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας Αγίας του Όπλου, στο Στρατόπεδο Αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή στον Δελίκηπο.

Παρουσία στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στους πρώτους πυροβολητές της Εθνικής Φρουράς, που συγκροτήθηκαν το 1964 και πήραν μέρος στις μάχες της Τηλλυρίας, υποστηρίζοντας καθοριστικά τις κυπριακές δυνάμεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση μνημόνευσε τους ηρωικούς πυροβολητές που έπεσαν το 1974, καθώς και όσους επέζησαν κουβαλώντας τα τραύματα εκείνης της περιόδου.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, ο εποικισμός και η παρουσία χιλιάδων στρατιωτών στο κατεχόμενο τμήμα αποτελούν μια «πικρή πραγματικότητα» που υπενθυμίζει το χρέος για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει ως αποστολή την προάσπιση της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον αμυντικό σχεδιασμό, τόνισε ότι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του Πυροβολικού «παραμένει προτεραιότητα, με συστήματα και μέσα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης». Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, σημειώνοντας ότι «προωθούνται συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και την αμυντική βιομηχανία της Κύπρου». Είπε ότι «επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να καταστεί ικανή, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να υποστηρίξει με καινοτόμες λύσεις τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς».

«Πάνω από κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα, η πραγματική δύναμη του στρατεύματος είναι το προσωπικό του», τόνισε ο Υπουργός, ευχαριστώντας τα στελέχη του Πυροβολικού για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Καταλήγοντας, ευχήθηκε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και υπογράμμισε ότι η Αγία Βαρβάρα «να προστατεύει και να δίνει δύναμη» σε όλο το προσωπικό του Όπλου.

Δείτε εικόνες: