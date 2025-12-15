Σημαντική είναι η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα για την Εκπαίδευση καθώς πέραν από τη στάση εργασίας των δασκάλων την ερχόμενη Πέμπτη, η αντίστροφη μέτρηση για την τύχη του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, έχει αρχίσει.

Κι αυτό διότι, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, το επίμαχο νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση και μαζί με αυτό και οι διάφορες τροπολογίες βουλευτών και κομμάτων.

Όσον αφορά στη στάση εργασίας της ΠΟΕΔ, όπως αυτή αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα ως ένα μέτρο διαφωνίας της οργάνωσης των δασκάλων με πρόνοιες του νομοσχεδίου, υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, από τις 07:30π.μ. έως τις 09:05π.μ., δηλαδή συνολικά δύο διδακτικές ώρες.

Πέραν όμως από την απόφαση αυτή, η ΠΟΕΔ επανέρχεται σήμερα με νέα συνεδρία του Εκτελεστικού της Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο να εξετάσει το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες. Σημειώνεται ότι η ΠΟΕΔ έχει ήδη ειλημμένη απόφαση από την προηγούμενη της συνεδρία για κλιμάκωση των μέτρων εάν αξιολογήσει πως τα δεδομένα το επιτρέπουν ή και το απαιτούν.

Η σημερινή συνεδρία της οργάνωσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ως γνωστό, στην προηγούμενη υπήρξε η διαφωνία της ΑΚΙΔΑ και της ΔΗΑΝΑ με τη λήψη μέτρων στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο – κινήσεις οι οποίες διαχώρισαν τη θέση τους από την ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία και την Προοδευτική, οι οποίες στήριξαν την απόφαση.

Για το θέμα τοποθετήθηκε χθες και η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, η οποία σημειώνει πως παρά τις τεκμηριωμένες θέσεις της ΠΟΕΔ, το υπουργείο Παιδείας επέλεξε, με μονομερείς ενέργειες και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, να προχωρήσει στην προώθηση στη Βουλή ενός νομοθετήματος, που δεν αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

«Ως ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, ήμασταν πρωτεργάτες στην προσπάθεια επίτευξης συναίνεσης, ώστε να υπάρξει κοινή φωνή και κοινή διεκδίκηση. Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις στη Βουλή (π.χ. συμμετοχή όχι μόνο του Διευθυντή αλλά και του Βοηθού Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση) δικαίωσαν την ανησυχία μας ότι το τελικό νομοσχέδιο απομακρύνεται από βασικές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις της ΠΟΕΔ. Ως ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, από την πρώτη στιγμή υπογραμμίσαμε με συνέπεια την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης οποιουδήποτε νέου Σχεδίου Αξιολόγησης έρθει ενώπιον μας. Δυστυχώς, στην πορεία των τελευταίων μηνών, έχει καταστεί σαφές ότι το υπουργείο Παιδείας αδυνατεί να παρουσιάσει έμπρακτη και ξεκάθαρη στήριξη. Αντί για συγκεκριμένα μέτρα, επικαλείται αόριστες μελλοντικές Επιτροπές Παρακολούθησης, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς δεσμεύσεις», αναφέρει η κίνηση.

Επίσης, αναφέρει ότι ακόμη και πολιτικοί φορείς, έμειναν εκτεθειμένοι λόγω της ασυνέπειας του υπουργείου Παιδείας και πως «οι διαβεβαιώσεις της Υπουργού ότι θα ανακοινώσει ένα σαφές πλάνο στήριξης, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ».

«Ως μέτρο πρώτης αντίδρασης λοιπόν, μιας και η καλή θέληση της Οργάνωσης για μετακίνηση της εξαγγελθείσας απεργίας την περασμένη εβδομάδα δεν εκτιμήθηκε και δεν αξιοποιήθηκε από την υπουργό Παιδείας, η ΠΟΕΔ αποφάσισε στάση εργασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, 18/12/25 , από τις 07:30 έως τις 09:05.

Για την ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, τα απεργιακά μέτρα δεν αποτελούν πρώτη επιλογή, είναι το έσχατο μέτρο μπροστά σε μονομερείς αποφάσεις που φορτώνουν επιπρόσθετο εργασιακό φόρτο και άγχος χωρίς καμία στήριξη και που σε καμία περίπτωση δε βελτιώνουν το δημόσιο σχολείο. Οι θέσεις αρχών και οι ανάγκες του κλάδου δεν είναι υπό διαπραγμάτευση ούτε και μπορούν να υποβαθμιστούν. Δεν θα δεχθούμε εκπτώσεις σε ζητήματα που αφορούν το παιδαγωγικό έργο, τη σχολική πραγματικότητα και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών. Ως ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, στεκόμαστε μπροστάρηδες και σε αυτήν τη διεκδίκηση, όπως πάντα, με καθαρότητα και αποφασιστικότητα. Ζητούμε τη μαζική και δυναμική στήριξη του εκπαιδευτικού κόσμου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία.