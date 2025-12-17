Με τα τρακτέρ προ των πυλών και το κλίμα στις τάξεις των παραγωγών να είναι εκρηκτικό, η αυριανή πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, προσλαμβάνει χαρακτήρα επιβίωσης για τον κυπριακό αγροτικό τομέα. Ενώ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) έχει ήδη ξεκινήσει την καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων, χιλιάδες αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της μη πληρωμής, την ώρα που η Κύπρος απειλείται με βαρύ πρόστιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι Βρυξέλλες έχουν ήδη προειδοποιήσει τον ΚΟΑΠ για αποκοπή ύψους πέραν των €10 εκατ., λόγω παρατυπιών στη διαχείριση των ενισχύσεων και μη συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο.

Η Κύπρος, σε περίπτωση που το προκαταρκτικό πρόστιμο παραμείνει, καλείται να πληρώσει το τίμημα για δαπάνες που κρίθηκαν ότι δεν διασφαλίζουν τη νομιμότητα της κατοχής της γης, γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση σε αυστηροποίηση των ελέγχων και των προϋποθέσεων.

Για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας από τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών.

Το κύριο σημείο τριβής, που οδηγεί πολλούς παραγωγούς στην απόγνωση, αφορά τη νόμιμη κατοχή της γης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους 28.000 δικαιούχους που αναμένουν μερίδιο από το συνολικό ποσό των €47,6 εκατ., ένας σημαντικός αριθμός παραμένει «εγκλωβισμένος» στις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε πληρωμή 15.577 αιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν εκτάσεις κρατικής ή τουρκοκυπριακής γης και για τις οποίες έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους €9,7 εκατ.

Ενώ ο ΚΟΑΠ έχει παραλάβει σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν έχει γίνει το ίδιο και από τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών. Συνεπώς οι πληρωμές θα ξεκινήσουν μόνο για εκείνους που έχει «πράσινο φως» από το Κτηματολόγιο ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να περιμένουν ή ακόμα και δεν θα πληρωθούν διότι δεν είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ακόμα και αυτές οι επιδοτήσεις, υπάρχει κίνδυνος να κριθούν παράνομες και να ζητηθεί η επιστροφή τους διότι οι γεωργικές εκτάσεις που αφορούν είναι κρατικές που δεν παραχωρήθηκαν με την κανονική και νομικά προβλεπόμενη διαδικασία.

Εξάλλου, ούτε και το Κτηματολόγιο απάντησε στους αιτητές θετικά ή αρνητικά στο αίτημα τους για παραχώρηση των κρατικών εκτάσεων με πολλούς να ισχυρίζονται ότι ο λόγος που δεν τους απαντούν είναι διότι πρέπει να απορριφθεί το αίτημα τους (για παραχώρηση κρατικών εκτάσεων) και προτιμούν να μην τους απαντήσουν ποτέ, ώστε να μην χάσουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται που δεν ενημερώθηκαν πιο πριν για το συγκεκριμένο πρόβλημα στις αιτήσεις τους, ενώ είναι υποχρέωση του ΚΟΑΠ να τους ενημερώνει.

Περαιτέρω, οι αγρότες ισχυρίζονται ότι γίνεται με καθυστέρηση ο έλεγχος από πλευράς ΚΟΑΠ, δεδομένου ότι οι αιτήσεις τους υποβλήθηκαν από τον Μάρτιο 2025 και ότι οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είχαν ήδη εκδοθεί.

Σημειώνεται ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσιζε να πληρώνονται όλοι οι αγρότες για τις κρατικές τους εκτάσεις φέτος διαφοροποίησε την απόφαση του ώστε να πληρωθούν μόνο όσοι υπόβαλαν αίτηση παραχώρησης κρατικών εκτάσεων.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα της Κύπρου εμφανίζεται ενωμένο και αποφασισμένο. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα των ευρωπαϊκών οργανώσεων Copa Cogeca, συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία. Οι παραγωγοί διεκδικούν:

* Ισχυρή χρηματοδότηση της ΚΑΠ μετά το 2027.

* Πραγματική απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας που τους στερεί τις ενισχύσεις.

* Προστασία των ευρωπαϊκών προτύπων έναντι των ανεξέλεγκτων εισαγωγών.

Αύριο, Πέμπτη, στις 10:15 π.μ., οι αγρότες θα ξεκινήσουν την πορεία τους με τρακτέρ προς τη Λευκωσία. Πρώτος σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο για την επίδοση υπομνήματος στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ η πορεία θα καταλήξει στο «Σπίτι της Ευρώπης», στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου.