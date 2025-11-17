Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρέλαβε σήμερα την ετήσια έκθεση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για το 2024, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η αύξηση της συμβολής του στο ΑΕΠ αποτελούν ύψιστη κυβερνητική προτεραιότητα.

Καλωσορίζοντας τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ Ανδρέα Κυπριανού στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αυξημένη συμμετοχή των νέων γεωργών στα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία υλοποιούνται μέσω του ΚΟΑΠ, αποτελεί ένδειξη αναζωογόνησης του πρωτογενούς τομέα. «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε νέους να επιστρέφουν στη γεωργία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι δράσεις αυτές ενισχύουν και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη επικείμενη Προεδρία της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος θα κληθεί να διαχειριστεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με βασική επιδίωξη τη διατήρηση των φακέλων που ωφελούν άμεσα τους πολίτες, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο Συνοχής. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, για την οποία ο ΚΟΑΠ καταγράφει σχεδόν 100% επίδοση.

Παραδίδοντας την έκθεση, ο κ. Κυπριανού ευχαρίστησε την Κυβέρνηση για την άρτια συνεργασία, τονίζοντας ότι αυτή συνέβαλε στην αύξηση επιδοτήσεων προς τους αγρότες κατά 20% το 2024, με αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση 25% το 2025. Όπως είπε, ο ΚΟΑΠ έχει επιδοτήσει συνολικά 2,27 δισ. ευρώ από την ίδρυσή του, καταγράφοντας σταθερά αυξητική τάση.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε ακόμη στην άμεση κυβερνητική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή ταχύτητα και συγκλονιστική ανταπόκριση του αγροτικού κόσμου στα προγράμματα στήριξης.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι αύριο μεταβαίνει στη Δανία για να παραλάβει το λάβαρο της διοργάνωσης του Συνεδρίου των Διευθυντών Αγροτικών Πληρωμών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο τον Μάιο 2026, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος θα παραστεί στη διοργάνωση.