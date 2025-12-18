Διαβεβαιώσεις πως η ακύρωση των προαγωγών έξι αξιωματικών σε θέση ανώτερου υπαστυνόμου (2013) δεν προκαλούν οποιεσδήποτε αρνητικές παρενέργειες στην Αστυνομία Κύπρου δίδονται αρμοδίως στον «Φ».

Οι ακυρωθείσες προαγωγές περιλαμβάνουν και τον νυν αστυνομικό διευθυντή επαρχίας Λευκωσίας, Μάρκο Νικολεττή, ο οποίος συμμετείχε σε πρόσφατη διαδικασία προαγωγών, ως μέλος επιτροπής αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχε σε τριμελή επιτροπή μαζί με τον βοηθό αρχηγό Αστυνομίας, Μάριο Αγιώτη και τον αξιωματικό Θωμά Χατζηκυριάκο και συγκεκριμένα στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης για επικείμενες προαγωγές στη βαθμίδα ανώτερου υπαστυνόμου (πέραν των 40 θέσεων). Συνεπώς εντός της χθεσινής ημέρας τέθηκε ζήτημα κατά πόσον επιμολύνεται η διαδικασία από την ακύρωση της δικής του προαγωγής.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, απαντώντας μας σε ερώτημα που του θέσαμε ανέφερε επί λέξει ότι «η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε κώλυμα στην διαδικασία προαγωγών που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Εξάλλου, νομομαθές πρόσωπο που μίλησε στον «Φ», ανέφερε πως όταν ο κ. Νικολεττής συμμετείχε στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης για διαδικασία προαγωγών «κατείχε νόμιμα το βαθμό του». Εξήγησε πως έστω κι αν η ακύρωση έχει αναδρομική ισχύ από το 2013, εντούτοις δεν προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Αρμόδια πηγή από την Αστυνομία, είπε χθες στην εφημερίδα μας πως ο κ. Νικολεττής συμμετείχε σε άλλες δυο επιτροπές αξιολόγησης για προαγωγές σε θέση υπαστυνόμου και λοχιών. Πρόσθεσε πως λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εξήγησε πως στην μια διαδικασία ήδη ολοκλήρωσε το έργο του, ενώ στην άλλη έχει αντικατασταθεί ήδη από άλλο αξιωματικό, τον Κυριάκο Λαγό.

Αυτή τη στιγμή ο κ. Νικολεττής κατέχει τη θέση του αστυνομικού διευθυντή Λευκωσίας. Όπως μας υποδείχθηκε από πηγή πληροφόρησής μας, υπάρχει τρόπος να ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς να τίθεται θέμα νομιμότητας.

Μας παρέπεμψε σε παραδείγματα του παρελθόντος όταν ανώτεροι αξιωματικοί επηρεάζονταν από ακυρωτικές αποφάσεις Διοικητικού Δικαστήριο σε θέματα προαγωγών. «Υπάρχει γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα και ένας αξιωματικός μπορεί να ασκεί καθήκοντα ως επικεφαλής υπηρεσίας/τμήματος, καθώς ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία» τόνισε.

Θυμίζουμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου την περασμένη Τετάρτη (10/12) ακυρώθηκαν οι προαγωγές σε βαθμό ανώτερου υπαστυνόμου των ακόλουθων έξι αξιωματικών: Γιώργος Νικολαΐδης (αφυπηρέτησε), Ξένιος Περικλέους (αφυπηρέτησε), Χαρίλαος Ευριπίδου, Μάρκος Νικολεττής, Μιχάλης Μιχαήλ (αφυπηρέτησε) και Σάββας Στεφανίδης.

Για τους τέσσερις πρώτους οι προαγωγές σε βαθμό ανώτερου υπαστυνόμου ίσχυαν από τις 4/1/2013 και για τους δυο τελευταίους από 1/2/2013. Η ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου ενημέρωσε τα στελέχη της για την προαναφερθείσα εξέλιξη με προχθεσινό εσωτερικό μήνυμα.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για προαγωγές στις βαθμίδες του ανώτερου υπαστυνόμου, του υπαστυνόμου και του λοχία. Σε θέση ανώτερου υπαστυνόμου θα προαχθούν πέραν των 40 αξιωματικών, σε θέση υπαστυνόμου 85 μέλη, ενώ υπό διεκδίκηση είναι 240 θέσεις λοχιών.