Μπαστούνια αναμένεται να τα βρουν Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) οι οποίοι καλούνται να πάρουν μπουλντόζες προκειμένου να άρουν τις πολεοδομικές παρανομίες σε δεκάδες προσφυγικές πολυκατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε κυβερνητικούς συνοικισμούς.

Οι παρανομίες έχουν καταγραφεί «χαρτί και καλαμάρι» από το Τμήμα Πολεοδομίας και ήδη διαβιβάστηκαν στους ΕΟΑ για περαιτέρω χειρισμό. Οι παρανομίες περιλαμβάνουν από επεκτάσεις μέχρι και προσθήκες δωματίων ή διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κ.ο.κ.

Το εγχείρημα για τους ΕΟΑ δεν είναι εύκολο αν ληφθεί υπόψιν πως οι παρανομίες αυτές έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Βεβαίως, το ζήτημα δεν έγκειται μόνο στις παρανομίες αλλά και στο γεγονός ότι αυτές παρεμποδίζουν την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί κυρίως ηλικιωμένα άτομα τα οποία λόγω και κινητικών προβλημάτων δεν μπορούν να κατεβούν από τις σκάλες στο ισόγειο ακόμη και για να μεταφερθούν στο γιατρό. Είναι δε γνωστό, ότι σε κάποιες περιπτώσεις επιστρατεύθηκε ακόμη και η Πυροσβεστική προκειμένου να κατεβάσει ενοίκους από τους ορόφους στο ισόγειο.

Ύστερα από έλεγχο του Τμήματος Πολεοδομίας, παρανομίες εντοπίστηκαν σε 46 πολυκατοικίες. Από αυτές, οι 10 βρίσκονται στη Λευκωσία, οι 20 στη Λεμεσό και οι 16 στη Λάρνακα.

Οι κυριότερες αυθαιρεσίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων λειτουργών του Τμήματος Πολεοδομίας, αφορούν:

Κλείσιμο βεράντας / κατασκευή τζαμαρίας.

Κατασκευή πέργολας-Επέκταση βεραντών.

Προσθήκη δωματίου.

Λυόμενες προσθήκες (π.χ. αποθήκες, κ.τ.λ.)-Περιφράξεις με ξυλεία, δέντρα, ευτελή υλικά.

Κατασκευή στεγάστρων, χώρων στάθμευσης με ευτελή υλικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναγνωρίζοντας την ταλαιπωρία των ηλικιωμένων και τους κινδύνους που εμπερικλείει ο εγκλωβισμός τους, απέστειλε επιστολή στους προέδρους των ΕΟΑ Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας ενημερώνοντας τους σχετικά με τις καταγραφές των παρανομιών.

Ο υπουργός γνωστοποιεί στους προέδρους των ΕΟΑ, πως: «Στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης ανελκυστήρων σε προσφυγικές πολυκατοικίες, διαπιστώνεται αδυναμία υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος σε σημαντικό αριθμό πολυκατοικιών εντός προσφυγικών συνοικισμών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Συγκεκριμένα, ενώ είχε προγραμματιστεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων, η υλοποίηση του έργου σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτή λόγω μη συγκατάθεσης ορισμένων ιδιοκτητών, κυρίως όσων διαμένουν στους ισόγειους χώρους, οι οποίοι έχουν προβεί σε παράνομες επεμβάσεις και εκτεταμένες αυθαίρετες κατασκευές στους περιβάλλοντες χώρους των πολυκατοικιών».

Περαιτέρω ο κ. Ιωάννου γνωστοποιεί πως «το τμήμα Πολεοδομίας, κατόπιν σχετικών οδηγιών, προέβη σε καταγραφή των εν λόγω επεμβάσεων» και προσθέτει:

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η εγκατάσταση ανελκυστήρων στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση ιδιοκτητών διαμερισμάτων στους ορόφους, οι οποίοι λόγω ηλικίας ή άλλων κινητικών προβλημάτων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την υφιστάμενη κατάσταση, είναι απαραίτητο να γίνει προσπάθεια για άρση όλων των ανασταλτικών παραγόντων που εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο υπουργός Εσωτερικών επισυνάπτει και σχετικό πίνακα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα καταγράφει στην επιστολή του, αποτυπώνει το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών και τους καλεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η άρση των υπό αναφορά επεμβάσεων και η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος.

Η λήψη μέτρων στην οποία αναφέρεται ο υπουργός είναι η άρση των παρανομιών, επεκτάσεων, προσθηκομετατροπών κ.ο.κ. χωρίς σε μερικές περιπτώσεις να αποκλείεται και η κατεδάφιση τους.

Σημειώνεται, ότι η καταγραφή των παρανομιών έγινε μετά από το πρόβλημα που προέκυψε με την εγκατάσταση ανελκυστήρων στις εν λόγω πολυκατοικίες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη συζήτηση που προηγήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων. Όπως είναι γνωστό, η Βουλή πιέζει να βρεθεί λύση δεδομένου ότι είναι δυνατόν ακόμη και να χαθούν ζωές, υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέχρι να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες μεταφοράς του ασθενούς στο ισόγειο, ίσως είναι αργά.

«Φρένο» λόγω έλλειψης συγκατάθεσης ιδιοκτητών

Το Υπουργείο Εσωτερικών επικαλείται τη νομοθεσία και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας – Λύση ανάγκης η εγκατάσταση ανελκυστήρων σκάλας

Το υπουργείο Εσωτερικών, επικαλούμενο και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας υποδεικνύει, πως με βάση τη νομοθεσία, για να προχωρήσει η εγκατάσταση ανελκυστήρα απαιτείται η συγκατάθεση όλων των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας. Το ίδιο ισχύει και στις πολυκατοικίες των προσφυγικών οικισμών, δεδομένου ότι τα διαμερίσματα έχουν τιτλοποιηθεί. Επιπλέον, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα αφορά ακριβώς το ότι πολλοί ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κυρίως στο ισόγειο, έχουν προβεί σε αυθαιρεσίες και αρνούνται να τις άρουν αλλά και να δώσουν τη συγκατάθεση τους για εγκατάσταση ανελκυστήρων.

Το ίδιο πρόβλημα υφίσταται και τώρα που όλες οι πολυκατοικίες έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο «κτίΖΩ» και, παρόλο που παραχωρείται χορηγία ύψους €90.000 για εγκατάσταση ανελκυστήρα, δεν υπάρχει συνεννόηση και συγκατάθεση από όλους τους ιδιοκτήτες. Σημειώνεται, ότι η λύση της ένταξης των πολυκατοικιών στο Σχέδιο «κτίΖΩ» δόθηκε με σκοπό να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες μέσω του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα Εγκατάστασης Ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες των Κυβερνητικών Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων αφορούσε την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 368 υφιστάμενες παγκύπρια. Μέχρι σήμερα, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 124 υφιστάμενες πολυκατοικίες, με κόστος €13 εκατ.

Παγκυπρίως αυτή τη στιγμή σε κυβερνητικούς οικισμούς βρίσκονται εγκατεστημένοι 202 ανελκυστήρες οι οποίοι συντηρούνται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, μέσω ιδιωτών εργολάβων με το κόστος συντήρησης/επιδιόρθωσης και λειτουργίας τους να κυμαίνεται στις €200.000 ετησίως. Το κονδύλι καταβάλλεται από το Τμήμα Πολεοδομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί εγκατάσταση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες μέσω του Σχεδίου Χορηγιών «κτίΖΩ», καθότι στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη οι εργασίες αναδόμησης ή/και επιδιόρθωσης των πολυκατοικιών.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας το έργο κατασκευής φρεατίων για εγκατάσταση ανελκυστήρων καθώς και εργασίες συντήρησης σε εννέα υφιστάμενες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες στον Στρόβολο, κόστους €1,8 εκατ.

Σημειώνεται, πως σε κάποιες πολυκατοικίες, λόγω και της διαρρύθμισης τους, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να εγκατασταθούν ανελκυστήρες. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και στις περιπτώσεις άρνησης ενοίκων να συγκατατεθούν στην εγκατάσταση ανελκυστήρων, εξετάζεται ήδη η τοποθέτηση ανελκυστήρα σκάλας (καρέκλας), ειδικά σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν άτομα με κινητικά προβλήματα.

Η Πολεοδομία πραγματοποίησε προκαταρκτική διαβούλευση με πρόσφυγες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και συμφώνησαν για την εγκατάσταση της καρέκλας ανελκυστήρα. Σε πρώτη φάση, θα εγκατασταθεί ανελκυστήρας σκάλας πιλοτικά σε 2-3 πολυκατοικίες.

Ο ανελκυστήρας σκάλας (καρέκλας) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Θα εφαρμοστούν ανελκυστήρες σκάλας (καρέκλες) εξωτερικού χώρου που μπορούν να σηκώσουν βάρος μέχρι 145 kg.

• Έχουν ζώνη ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι ορθά κλειστή για να λειτουργεί η καρέκλα.

• Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τηλεχειριστηρίου από τους ένοικους ορόφου για χρήση του ανελκυστήρα σκάλας.

• Η καρέκλα στερεώνεται στα σκαλοπάτια, ώστε να μην επιβαρύνει στατικά τα δομικά στοιχεία και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο κατά τη φάση που δεν λειτουργεί.