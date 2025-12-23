Αίτηση για λειτουργία λατομείου σε απόσταση περίπου 100 μέτρα από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στη Χερσόνησο Ακάμα, σε περιοχή που εντάσσεται στο Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (στην Αντρολύκου), υπέβαλε εταιρεία.

Στην ευρύτερη περιοχή, βρίσκονται σε ισχύ άλλα δύο «προνόμια λατομείου» εκ των οποίων το ένα αφορά την εταιρεία η οποία υπέβαλε και την πιο πάνω αίτηση. Η προτεινόμενη περιοχή επέκτασης υπάγεται στη Δρούσεια, Πάφου.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η μέγιστη ποσότητα του υλικού που θα εξορυχθεί θα κυμανθεί στα 900.000 κυβικά μέτρα και από αυτά το κατάλληλο υλικό θα φτάσει τα 720.000 κυβικά μέτρα.

Για την εξόρυξη των 900,000 κυβικών μέτρων υλικού εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η χρήση 315.000 κιλών εκρηκτικής ύλης.

Σύμφωνα με μελέτη, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της αιτήτριας εταιρείας, στην περιοχή του προτεινόμενου έργου δεν θα πραγματοποιείται οποιαδήποτε επεξεργασία του υλικού που θα εξορύσσεται.

Το υλικό που θα προκύπτει, θα φορτώνεται και θα μεταφέρεται στις υφιστάμενες σκυροθραυστικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων, μέσω του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου.

Στις υφιστάμενες σκυροθραυστικές μονάδες θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες:

Πλύσιμο υλικού, Θραύση και διαχωρισμός (του υλικού) σε μέγεθος αδρανών υλικών, τα οποία θα διατίθενται στην αγορά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε έργα οδοποιίας, καθώς και για την κατασκευή σκυροδέματος.

Μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης, στις βαθμίδες που θα διαμορφωθούν θα φυτευτούν δένδρα και θάμνοι της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί, πως για τη λειτουργία της μονάδας εκτιμάται ότι καθημερινά θα καταναλώνονται 90 τόνοι νερού.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει, πως εντός του προτεινόμενου έργου, δεν θα εγκατασταθούν νέες σκυροθραυστικές μονάδες και κατά συνέπεια δεν θα εκτελεστούν οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες.

Η περιοχή εντάσσεται στο αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και χαρακτηρίζεται ως ζώνη Υπαίθρου (Γα4).

Η εταιρεία υποστηρίζει στην αίτησή της, πως η προτεινόμενη επέκταση εναρμονίζεται με τις πρόνοιες του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Στην περιοχή της προτεινόμενης δραστηριοποίησης υπάρχει ο υπόγειος υδροφορέας της Ανδρολύκου και τα επηρεαζόμενα τεμάχια εντάσσονται σε ζώνη προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον στην περιοχή όπου προτείνεται η λατομική δραστηριότητα, η εταιρεία επικαλούμενη σχετική μελέτη αναφέρει, πως αυτές θα είναι από μικρές έως και μεγάλες.

Μικρές αξιολογεί τις επιπτώσεις στο τοπίο και τη μορφολογία του, και αυτό ένεκα της αλλοίωσης φυσικού ανάγλυφου. Επίσης θα δημιουργηθούν εκτεθειμένες επιφάνειες λόγω της εκσκαφής και μεταβολής του χώρου.

Περαιτέρω η εταιρεία εκτιμά πως μικρές επιπτώσεις αναμένονται στα υδατικά σώματα της περιοχής.

Όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στο έδαφος, η εταιρεία υποστηρίζει πως αυτές θα εστιάζονται στην απώλεια οργανικής ύλης λόγω της απομάκρυνσης της βλάστησης και της αύξησης του κινδύνου διαβρωτικών φαινομένων λόγω έκθεσης του ασβεστολιθικού υποστρώματος.

Ως μέτριες αξιολογούνται (από την εταιρεία) οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα ένεκα των εκρήξεων και της μεταφοράς του υλικού με φορτηγά, κάτι το οποίο θα προκαλεί σκόνη.

Ως μέτριες εκτιμά η εταιρεία και τις επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον επίσης λόγω των ανατινάξεων.

Όσον αφορά τις μεγάλες επιπτώσεις από τις εργασίες που θα εκτελούνται, η εταιρεία τις προσδιορίζει στους οικοτόπους, στην χλωρίδα, την πανίδα και την πτηνοπανίδα. Αναφέρει δε, πως αυτές αφορούν τον άμεσο χώρο εξόρυξης.

Η αιτήτρια εταιρεία δεν παραλείπει να καταγράψει και θετικά στοιχεία από την προτεινόμενη δραστηριοποίησή της και σε αυτά περιλαμβάνει: Θετικό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία, διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, όπως και εισφορά προς τις γύρω κοινότητες λόγω της φορολογίας των λατομείων.

Τέλος, η εταιρεία προτάσσει και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κατασκευαστικού τομέα τόσο της επαρχίας Πάφου όσο και παγκύπρια.