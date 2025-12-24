Το Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ) κατέχει τη διαπίστευση ERASMUS+ KA121-SCH, για την περίοδο 2023-2027, η οποία αφορά σε κινητικότητες προσωπικού και μαθητών/τριών.

Στο πλαίσιο αυτής της διαπίστευσης, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025 δύο κινητικότητες με μαθητές σε Σλοβακία και Γερμανία, ενώ μία εκπαιδευτικός συμμετείχε σε σεμινάριο στην Ιταλία. Για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται δύο επιπλέον κινητικότητες μαθητών σε Ισπανία και Λετονία, ενώ θα φιλοξενηθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί και από τα τέσσερα εταιρικά σχολεία (Σλοβακία, Γερμανία, Ισπανία και Λετονία). Επιπλέον, η διευθύντρια του σχολείου μας θα πάρει μέρος σε δραστηριότητα Job Shadowing στην Αυστρία, ενώ τρεις εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τους στόχους του προγράμματός μας.

Κινητικότητα στη Σλοβακία, 10-17 Νοεμβρίου 2025

Η πρώτη κινητικότητα του σχολείου μας, για τη σχολική χρονιά 2025-2026 πραγματοποιήθηκε από τις 10 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου στο χωριό Rakovec nad Ondavou της Σλοβακίας, όπου 6 μαθητές και μαθήτριες φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του σχολείου με τη συνοδεία 3 μελών του προσωπικού μας. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που οργανώθηκαν από το σχολείο.

Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο σχολείο για παρατήρηση μαθημάτων και ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σλοβακίας. Τα παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα, συμμετείχαν σε εργαστήρια LEGO και περιβαλλοντικής αγωγής, ενώ είχαν την ευκαιρία να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια με τα παιδιά της Σλοβακίας, κάτι που βοήθησε στην κοινωνικοποίηση και στη συνεργασία όλων των παιδιών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες γνώρισαν διάφορα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα της περιοχής. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η συμμετοχή στη διαδικασία ετοιμασίας του λάχανου (μια παραδοσιακή τελετουργία), ώστε να συντηρηθεί και να διατηρηθεί για αρκετό καιρό. Στη συνέχεια, με αυτό ετοιμάστηκε χριστουγεννιάτικο γεύμα.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλληλεπίδρασαν, ήρθαν σε επαφή με την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και μαθητών του σλοβακικού σχολείου και δημιούργησαν νέες φιλίες. Επιπλέον, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση και ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα ήρθαν σε επαφή με τη σλοβακική γλώσσα.

Εκτός από την επίσκεψη στη σχολική μονάδα, το πρόγραμμα περιλάμβανε και διάφορες επισκέψεις και εκδρομές, ξενάγηση στο χωριό και στις εκκλησίες του, περιήγηση σε μαγευτικά κάστρα και επίσκεψη στο Kosice, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας. Στην πόλη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, ανάμεσα σε άλλα, και στο Μουσείο Επιστήμης, στο οποίο τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πειράματα και να αλληλεπιδράσουν με τα εκθέματα. Ακόμη, παιδιά και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν ψυχαγωγία στο Thermalpark Šírava, ενώ συμμετείχαν σε πεζοπορία στο βουνό, σε ένα όμορφο χειμερινό θέρετρο της Σλοβακίας στην περιοχή Levoča & Štrbské Pleso. Όλες οι δραστηριότητες ήταν πολύ καλά οργανωμένες και εντυπωσίασαν την αποστολή μας.

Η εμπειρία ήταν μοναδική για όλους, καθώς έφερε τους συμμετέχοντες σε επαφή με μια διαφορετική κουλτούρα από τη δική μας, γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα της Σλοβακίας, έκαναν νέους φίλους και είδαν πολλά όμορφα τοπία. Όλοι επέστρεψαν στην Κύπρο με τις καλύτερες εντυπώσεις από την απίστευτη φιλοξενία εκπαιδευτικών, παιδιών και γονιών. Η συνεργασία με το σχολείο και τις οικογένειες που φιλοξένησαν τα παιδιά δε θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Από τα πιο μεγάλα οφέλη που αποκομίζει κάποιος από τέτοιες κινητικότητες είναι η προώθηση της συμπεριληπτικότητας και της κουλτούρας αποδοχής, στόχοι του προγράμματος ERASMUS+. Ανυπομονούμε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία τον ερχόμενο Ιούνιο!

Κινητικότητα στη Γερμανία, 1-5 Δεκεμβρίου 2025

Η πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη βρήκε έξι μαθητές/τριες και δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στην πόλη Erfurt, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας της Γερμανίας. Με την επίσκεψη αυτή, συνεχίστηκε η συνεργασία του σχολείου μας με το σχολείο Puschkinschule της Erfurt, που άρχισε από την προηγούμενη σχολική χρονιά με την επίσκεψη γερμανικής αποστολής στο σχολείο μας.

Η άφιξη στη Φρανκφούρτη το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, έδωσε την ευκαιρία στην αποστολή να διανυκτερεύσει στην πόλη και να απολαύσει μια μικρή βόλτα στην παραδοσιακή χριστουγεννιάτική της αγορά, το πρωινό της Κυριακής. Το απόγευμα, μετά από μια διαδρομή τριών ωρών με τρένο, η ομάδα μας έφτασε στον προορισμό της, στην πόλη Erfut, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από εκπαιδευτικούς του σχολείου και τις οικογένειες που θα φιλοξενούσαν τους μαθητές μας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν πλούσιο σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το πρωινό της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του σχολείου με την υποδοχή των αποστολών της Κύπρου, Κρήτης, Πορτογαλίας, Ουγγαρίας και Ιταλίας. Παιδιά του σχολείου τραγούδησαν και χόρεψαν για να καλωσορίσουν τους φιλοξενούμενούς τους.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα σε τάξεις του σχολείου, το οποίο λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν υπάρχουν οι συνηθισμένες τάξεις με βάση την ηλικία των παιδιών. Οι μαθητές (6-10 ετών) είναι χωρισμένοι σε 8 μικτές ομάδες (Learning Houses) που έχουν ονόματα ζώων, ενώ η κάθε ομάδα διαιρείται σε 2 υποομάδες (Α-Β και Γ-Δ τάξη). Το κάθε Learning House έχει στη διάθεσή του τρεις αίθουσες που συνδέονται μεταξύ τους. Στα περισσότερα μαθήματα λειτουργούν ξεχωριστά, όμως έχουν και αρκετές κοινές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, το σχολείο οργάνωσε αρκετές δραστηριότητες για τα παιδιά. Οι μαθητές δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές, έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα μπισκότα στον χώρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς της πόλης, επισκέφτηκαν και γυμνάστηκαν στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, ασχολήθηκαν με αναρρίχηση και επισκέφτηκαν ένα από το ωραιότερα πάρκα της Γερμανίας, το EgaPark, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της ερήμου και του τροπικού δάσους καθώς και να περπατήσουν και να παίξουν στους χώρους του πάρκου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης διακόσμηση τσαντούλας, την οποία τα παιδιά θα έπαιρναν μαζί τους ως ενθύμιο καθώς και ζωγραφική σε ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν από το σχολείο για κατασκευή φράκτη σε χώρο του σχολείου που θα θυμίζει τις ευρωπαϊκές τους συνεργασίες.

Το απόγευμα της Πέμπτης, παιδιά, εκπαιδευτικοί και οικογένειες μαζεύτηκαν στην περιοχή Petersberg, όπου το σχολείο είχε οργανώσει Silent Disco Night. Όλοι οι συμμετέχοντες, εφοδιασμένοι με ακουστικά, απόλαυσαν χορό και διασκέδαση με θέα την υπέροχη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Με το τέλος του πάρτι, οι αποστολές μετέβηκαν στο παγοδρόμιο. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους. Ήταν μια υπέροχη αποχαιρετιστήρια βραδιά για όλες τις αποστολές!

Την Παρασκευή, τελευταία μέρα της κινητικότητας, δόθηκαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής και η αποστολή μας ετοιμάστηκε για αναχώρηση με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Με πολλή συγκίνηση, τα παιδιά αποχαιρέτησαν τις οικογένειες που τους φιλοξένησαν για μία βδομάδα σαν να ήταν δικά τους παιδιά και υποσχέθηκαν να κρατήσουν επαφή και να ανταποδώσουν τη φιλοξενία τον Μάρτιο όταν θα τους υποδεχτούμε στο δικό μας σχολείο.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η ομάδα μας επέστρεψε στην Κύπρο με τις αποσκευές γεμάτες αξέχαστες εμπειρίες και νέες φιλίες.

Σεμινάριο στην Ιταλία, 24-29 Νοεμβρίου 2025

«Ανακαλύπτοντας την Αναγεννησιακή Φλωρεντία!» Ένα υπέροχο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχε μία εκπαιδευτικός από το σχολείο μας, για την Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής της Φλωρεντίας κατά την περίοδο της Αναγέννησης, που θεμελίωσε τις μεγαλύτερες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη και ρίζωσε αυτό που σήμερα αποκαλούμε «ευρωπαϊκή ταυτότητα», «ευρωπαίος/α πολίτης». Σημαντικοί δημιουργοί από τον Τσιμάμπουε μέχρι τον Μποτιτσέλι, τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι και τον Μικελάντζελο συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του Ουμανισμού και την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού τρόπου σκέψης, που προκαλούσε το status quo της Μεσαιωνικής Ευρώπης και ανέτρεπε το κατεστημένο της.

Μαθαίνοντας για την τέχνη, μαθαίνεις να βλέπεις διαφορετικά, να διερευνάς τις άλλες οπτικές και να θέτεις «κριτικά» ερωτήματα απέναντι στα πράγματα. Ως εκπαιδευτικοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές για να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε ένα άλλο τρόπο σκέψης, που απαιτεί κριτική ανάλυση, καλλιεργεί τη φαντασία και επομένως τη δημιουργικότητα και την επινόηση, δεξιότητες αναγκαίες για την κοινωνία του 21ου αιώνα.