Μετά τις 55 αποφυλακίσεις κρατουμένων με προεδρική χάρη λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έρχεται και δεύτερη φουρνιά απολύσεων, λόγω ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για κατάλογο που περιλαμβάνει 130 κρατούμενους, εκ των οποίων πέραν των 80 είναι αλλοδαποί οι οποίοι θα απολυθούν, αμέσως θα συλληφθούν και θα απελαθούν, όπως είναι η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας νοουμένου ότι έχουν καταδικαστεί για μη σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η πλειοψηφία των αλλοδαπών είναι Σύροι και έχουν καταδικαστεί για μεταναστευτικά αδικήματα. Αυτή τη στιγμή στις Κεντρικές Φυλακές κρατούνται 35 αλλοδαποί που έχουν καταδικαστεί για υποβοήθηση μεταναστών να έρθουν στην Κύπρο κυρίως μέσω του λιμανιού της Ταρτούς στη Συρία. Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι που έχουν καταδικαστεί για κατοχή πλαστών εγγράφων με σκοπό να ξεγελάσουν τις αρχές και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Η νέα λίστα με τους 130 υπό αποφυλάκιση κρατούμενους ενέχει και το στοιχείο της αποσυμφόρησης των φυλακών, αφού κανονικά θ’ αποφυλακίζονταν μέχρι και τις 31/12/2026. Υπάρχουν δηλαδή άτομα που θα αποφυλακιστούν ένα σχεδόν χρόνο νωρίτερα για σκοπούς υποβοήθησης του προβλήματος του υπερπληθυσμού. Οι νέες αποφυλακίσεις θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών και ήδη ο κατάλογος βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να μελετηθεί, να εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να μην αποφυλακιστούν λάθος άτομα και να σταλούν λανθασμένα μηνύματα. Όταν ο κατάλογος εγκριθεί θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ώστε να υπογράψει τις χάρες και ν’ ανοίξουν τα κελιά.

Με τις 55 αποφυλακίσεις κρατουμένων πριν τα Χριστούγεννα και τις 130 που έρχονται, οι φυλακές θα πάρουν μια γερή ανάσα στη μάχη που γίνεται για πιο αξιοπρεπή διαβίωση των κρατουμένων μέχρι να βρεθούν άλλες λύσεις, πιο μακροχρόνιες που θα αποσυμφορήσουν για τα καλά το σωφρονιστικό μας ίδρυμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται έγκλειστα 1120 πρόσωπα με μια φυλακή χωρητικότητας 650 ατόμων. Για μια οριστική λύση του προβλήματος, προωθείται η ανέγερση νέας φυλακής που θα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και 360 κατάδικους, αλλά έχει ως ορίζοντα λειτουργίας το 2028 και θα στοιχίσει περί τα 70-80 εκατ. ευρώ.

Ήδη τα έργα έχουν αρχίσει και η νέα πτέρυγα–φυλακή θα βρίσκεται δυτικά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Τα έργα τροχοδρομήθηκαν επί υπουργίας Μάριου Χαρτσιώτη και ζητήθηκε η επίσπευσή τους τώρα επί υπουργίας Κωνσταντίνου Φυτιρή, ενώ παράλληλα αναμένεται η ολοκλήρωση της Α’ φάσης των έργων στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Λίμνες για μεταφορά των υπό απέλαση αλλοδαπών που σήμερα κρατούνται στα κρατητήρια της Μεννόγειας, ώστε αυτά να μετατραπούν σε χώρο κράτησης ανηλίκων. Για τους ανήλικους, η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, CPT, έχει γράψει ουκ ολίγες φορές στις εκθέσεις της, ότι δεν μπορούν να κρατούνται στους χώρους που είναι σήμερα, αφού ζητούν πιο φιλικό περιβάλλον μακριά από βαρυποινίτες και γενικά χώρους που να μην θυμίζουν φυλακή.

Σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα άτομα που στέλλονται για κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές, θα επαναφερθεί το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των υποδίκων στο σπίτι τους ή στον χώρο εργασίας τους με ηλεκτρονική παρακολούθηση (βραχιολάκι). Η λύση στο πρόβλημα έχει βρεθεί και θα αφήνεται στο Δικαστήριο ν’ αποφασίζει σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλεται αυτός ο εναλλακτικός τρόπος περιορισμού αντί σε κελί.

Σημειώνεται ότι στις νέες αποφυλακίσεις λόγω Προεδρίας ΕΕ αλλά και πολιτικής απόφασης όπως οι αλλοδαποί που καταδικάστηκαν για μη σοβαρά αδικήματα να απελαύνονται, δεν θα περιλαμβάνονται πρόσωπα που εκτίουν ποινές φυλάκισης για φόνο ή ανθρωποκτονία, σεξουαλικά εγκλήματα, ναρκωτικά και άλλα αδικήματα όπως εμπρησμούς, ληστείες και βιαιοπραγίες.