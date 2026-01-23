Δυο προτάσεις από ιδιώτες-μεσάζοντες για ανέγερση νέων Κεντρικών Φυλακών έχει στο γραφείο του ο υπουργός Δικαιοσύνης, πριν καλά-καλά ανακοινώσει την απόφασή του για τη δημιουργία εντελώς καινούργιου σωφρονιστικού ιδρύματος, εκτός του αστικού ιστού.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι δυο προτάσεις αποστάληκαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με παραλήπτη τον υπουργό Κώστα Φυτιρή, ωστόσο θεωρείται ότι είναι πολύ νωρίς να συζητούνται θέματα που αφορούν αυτήν καθ’ αυτήν την ανέγερση νέων φυλακών, αφού πρέπει πρώτα να προηγηθούν πολλά άλλα πριν φτάσουμε στο στάδιο της προκήρυξης του μεγαλεπήβολου έργου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η μια πρόταση προέρχεται από πρώην πολιτικό πρόσωπο το οποίο είχε επιδείξει και παλαιότερα ενδιαφέρον για την ανέγερση νέων φυλακών, όταν είχε εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν, λόγω του ψηλού τότε κόστους που εκτιμήθηκε το όλο έργο.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης, το έργο θα προωθηθεί τάχιστα και με το ελάχιστο κόστος, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν μελέτες βιωσιμότητάς του, να γίνει αρχιτεκτονική μελέτη, ηλεκτρολογική μελέτη και να υπάρξει χρηματική ροή. Επίσης θα πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση με τους κατοίκους των περιοχών που θα γειτνιάζουν οι νέες φυλακές, ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις οι οποίες και θα καθυστερήσουν ή και να ματαιώσουν το έργο. Το κυριότερο, όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως, είναι να πειστούν οι κάτοικοι των περιοχών που θα επηρεαστούν, παρόλο που οι νέες φυλακές θα ανεγερθούν σε κρατική γη σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα πρώτα σπίτια. Ο κ. Φυτιρής σκοπεύει να ενημερώσει τις γειτνιάζουσες κοινότητες για τα οφέλη που θα έχουν και για το γεγονός ότι θα πρόκειται για μια κλειστή κοινότητα χωρίς κινδύνους ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η λήψη απόφασης για ανέγερση νέων φυλακών λήφθηκε λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες, όχι μόνο του υπερπληθυσμού και των συχνών αρνητικών εκθέσεων από ευρωπαϊκά όργανα που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να γίνει εφικτή η προώθηση νέων φυλακών, ακυρώθηκε το έργο της ανέγερσης νέας πτέρυγας, χωρητικότητας 360 ατόμων που θα δημιουργείτο πλησίον της υφιστάμενης φυλακής. Ήδη για το έργο αυτό έγιναν οι απαραίτητες μελέτες και πληρώθηκε ελεγκτικός οίκος για την ετοιμασία τους. Μάλιστα τα Δημόσια Έργα ήταν έτοιμα για την προκήρυξη του έργου.

Η λύση των νέων φυλακών συζητείται από το 2000 έντονα, ωστόσο το κόστος ήταν αυτό που ανέβαλλε το έργο, γι’ αυτό και έγιναν τεράστιες προσπάθειες για αναβάθμιση των υφιστάμενων, όμως ο υπερπληθυσμός λειτουργούσε ως τροχοπέδη επιφέροντας σοβαρότατες επιπτώσεις στα δικαιώματα των κρατουμένων. Αυτή τη στιγμή κρατούνται στις φυλακές πέραν των 1100 ανθρώπων, ενώ η χωρητικότητα φτάνει τους 750.