Ως πρόσχημα για τη μεταφορά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» από τη Συρία στο Ιράκ, γίνεται αντιληπτή η παράταση της «εκεχειρίας» για δεκαπέντε ημέρες στη βορειοανατολική Συρία. Η κουρδική κοινότητα στην Κύπρο απευθύνει επείγουσα έκκληση προς την κυπριακή κοινωνία και τα ΜΜΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Μεσογείου.

«Η μεταφορά της τρομοκρατίας από το ένα μέρος στο άλλο δεν συνιστά καταπολέμηση, αλλά ανακύκλωσή της», σημειώνεται στην έκκληση που υπογράφει ο Γιασίν Ταρμπούς, εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης (PYD) στην Κύπρο. Προστίθεται ότι έτσι προσφέρεται ο δρόμος για ανασυγκρότηση του ISIS και το τίμημα πληρώνουν οι άμαχοι, με την πολιορκία στην κουρδική Ροζιάβα, την πείνα, την έλλειψη φαρμάκων και τον διαρκή φόβο για παιδιά, ηλικιωμένους, γυναίκες.

Η κουρδική κοινότητα της Κύπρου, μαζί με πολλούς άμαχους στη βορειοανατολική Συρία εκφράζει αίτημα για πραγματική εκεχειρία ώστε να προστατευτούν οι άμαχοι, άνοιγμα ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων, τερματισμό κάθε διευθέτησης που επιτρέπει τη μεταφορά στοιχείων του ISIS.

«Απευθυνόμαστε ειδικά στην Κύπρο, διότι η Κύπρος βρίσκεται σε άμεση γεωπολιτική εγγύτητα με τις επιπτώσεις της περιφερειακής αποσταθεροποίησης. Ό,τι συμβαίνει στη Συρία και στο Ιράκ δεν παραμένει περιορισμένο εκεί· αντανακλάται σε ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης, οικονομίας και εξτρεμισμού στην ευρύτερη περιοχή. Και η Κύπρος, που ήδη αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κατανοεί πολύ καλά τι σημαίνει οι εξωτερικές κρίσεις να μετατρέπονται σε εσωτερικές πιέσεις», τονίζεται.

Παράλληλα, γίνεται έκκληση για αντικειμενικότητα από τα κυπριακά ΜΜΕ, καθώς η ανακοίνωση καταλήγει με μήνυμα προς τον κυπριακό λαό: «Η υπόθεσή μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός και δεν είναι πολιτικό σύνθημα. Είναι έκκληση για την προστασία του ανθρώπου και για την αποτροπή της επιστροφής της τρομοκρατίας. Πιστεύουμε ότι οι αξίες της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς είναι κοινές ανάμεσα στους λαούς, και ότι η ηθική και δημοσιογραφική σας στήριξη μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά».

Νέα διαδήλωση στη Λευκωσία

Εξάλλου, η κουρδική κοινότητα της Κύπρου, πραγματοποιεί νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, με σύνθημα «η σιωπή για τη Ροζιάβα είναι έγκλημα», οι Κούρδοι καλούν σε πορεία που θα ξεκινήσει από την Πλατεία Ελευθερίας στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (29/1) και θα τερματίσει στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας, με σκοπό να συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο κάλεσμα, το οποίο είναι μέρος μιας παγκόσμιας κινητοποίησης για την κουρδική Ροζιάβα, γίνεται λόγος για γενοκτονία εις βάρος του κουρδικού λαού και καταγγέλλεται η σιωπή των κυβερνήσεων και η αδράνεια του κόσμου. «Καλούμε όλους να σπάσουν τη σιωπή και να υψώσουν τη φωνή τους», τονίζεται.