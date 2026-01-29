Την γρήγορη εκδίκαση της υπόθεσης του που εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ζήτησε σήμερα ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας.

Ο μητροπολίτης εμφανίστηκε εκ νέου στο Δικαστήριο όπου είναι ορισμένη η υπόθεση που αντιμετωπίζει και αφορά κλοπή οικονομικών ωφελημάτων από ασφάλεια ζωής. Λόγω όμως άλλης υπόθεσης που είχε ο δικηγόρος του ζητήθηκε αναβολή.

Το Δικαστήριο όρισε την έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης που αφορά στον Μητροπολίτη Ησαΐα, για τις 19 Μαΐου με τον δικηγόρο του Ηλία Στεφάνου να δηλώνει ότι είναι επιθυμία του για εκδίκαση της υπόθεσης το συντομότερο καθ’ ότι η μαρτυρία που υπάρχει είναι πολύ συγκεκριμένη και η ακρόαση δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαϊας σε προγενέστερη ημερομηνία, απέρριψε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, τις κατηγορίες για κλοπή των οικονομικών ωφελημάτων συμβολαίου, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ.

Όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, ο Πανιερώτατος «με καθαρά συνείδηση, εμπιστευόμενος τη Δικαιοσύνη, θα αντιμετωπίσει, με θάρρος και αποφασιστικότητα, μα, προπαντός, με υψηλό αίσθημα ευθύνης του εκκλησιαστικού του αξιώματος, και τις δύο υποθέσεις, για τις οποίες ελέγχεται».