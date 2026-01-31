Προκηρύχθηκε χθες η θέση του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών και, παράλληλα, προκηρύχθηκαν και αρκετές θέσεις δεσμοφυλάκων, σε μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο Τμήμα Φυλακών και να ενισχυθεί η ασφάλεια.

Στη θέση του διευθυντή Φυλακών τοποθετούνται μέχρι και σήμερα αναπληρωτές, ύστερα και από την αποχώρηση της Άννας Αριστοτέλους μετά τα γνωστά θέματα που κατήγγειλε το 2022 και αφορούσαν στον αξιωματικό της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό. Η προκήρυξη της θέσης του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών έρχεται μετά την ανακοίνωση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, την ανέγερση νέων Κεντρικών Φυλακών προς επίλυση των μαζεμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι αποκλείονται άτομα από το εξωτερικό να υποβάλουν αίτηση. Όπως αναφέρεται, οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των «περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2025», καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 2:00μ.μ. Τονίζεται, επίσης, ότι η θέση εμπίπτει στις κατηγορίες θέσεων για την πλήρωση των οποίων εφαρμόζονται οι «περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 2022 έως 2025». Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε εξεταστικά κέντρα, με βάση διαδικασία που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σημειώνεται ότι η θέση είναι κλίμακας Α15-Α16 συνδυασμένες.