Το νέο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου θα είναι έτοιμο ενωρίτερα του καλοκαιριού και πιθανότατα αμέσως μετά το Πάσχα, οπότε και θα διεξαχθούν οι εκλογές για το νέο Μητροπολίτη Πάφου

Στις δηλώσεις αυτές προέβη σήμερα από την Πάφο ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος προέστη στη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Θεοδώρου. Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είπε επίσης ότι αυτή την περίοδο έχει οριστεί και εργάζεται επί των αλλαγών στο νέο Καταστατικό, επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της νομοκανονικής επιτροπής της Ιεράς Συνόδου και τρεις πανεπιστημιακοί.

Το έργο της είναι μεγάλο σε όγκο, είπε, εκτιμώντας ότι θα χριεαθεί ένα περίπου τρίμηνο για την ολοκλήρωση του. Αμέσως μετά το Πάσχα, ανέφερε ο Κύπρου Γεώργιος, πιστεύω να είναι έτοιμο το νέο Καταστατικό.

Η διαδικασία για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου είναι θέμα προτεραιότητας, επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, επισημαίνοντας ότι με την ετοιμασία του νέου Καταστατικού η όλη διαδικασία θα είναι πλέον εύκολη και δεν θα χρειασθεί περαιτέρω χρόνος για ετοιμασία.

Διευκρίνισε δε, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ότι η αλλαγή του Καταστατικού δεν άπτεται μόνο της εκλογικής διαδικασίας, αλλά ενός ευρύτερου φάσματος αφού όπως τόνισε είναι αναγκαία μια αναθεώρηση του καταστατικού σήμερα για την απλούστευση των διαδικασιών και την οικονομία των ενεργειών της Εκκλησίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ξεκαθάρισε, τέλος, ότι το θέμα των ενεργειών του Επισκόπου Τυχικού δεν αφορά πλέον την Ιερά Σύνοδο η οποία όπως είπε απλώς διαβιβάζει αρμοδίως τις νέες του αιτήσεις.