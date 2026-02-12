Νέος πονοκέφαλος για τον Δήμο Πάφου, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται αντιμέτωπος με την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί με την αργία του δημάρχου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος ελέγχεται από την Αστυνομία και άλλες Αρχές, αλλά και με τη χρήση της προαφυπηρετικής άδειας του δημοτικού γραμματέα, Θέμη Φιλιππίδη.

Αυτή τη φορά, δύο υπουργεία ασχολούνται με το θέμα που προέκυψε με δημοτικό σύμβουλο, λόγω ασυμβίβαστου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για τον Κώστα Δίπλαρο του ΑKEΛ. Ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε κατά τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, τόσο την ιδιότητα του διορισμένου υπαλλήλου στον δημόσιο τομέα (δάσκαλος), όσο και την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου.

Μετά την πληροφόρησή τους, τα δύο υπουργεία, το ένα που σχετίζεται με τον διορισμό του στο δημόσιο και το άλλο, το υπουργείο Εσωτερικών που σχετίζεται με την ιδιότητά του ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, έδρασαν άμεσα αποστέλλοντας επιστολές στον ενδιαφερόμενο, καλώντας τον να επιλέξει είτε τη θέση στο δημόσιο είτε την παραμονή του στη θέση του εκλελεγμένου δημοτικού συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα έγινε αντιληπτό μετά από τις δημόσιες παρεμβάσεις του συγκεκριμένου προσώπου, σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, για τα όσα συμβαίνουν στον Δήμο Πάφου το τελευταίο διάστημα. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να εγείρει και θέματα πειθαρχικής φύσεως όσον αφορά στην υπηρεσία που εργάζεται, αφού κατά την ώρα της εμφάνισής του σε Μέσα Ενημέρωσης, θα έπρεπε να βρίσκεται στην εργασία του. Αυτό ενδεχομένως θα έπρεπε να ελεγχθεί και από προϊστάμενους τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη από πλευράς των ανωτέρων του στο αρμόδιο Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο δημοτικός σύμβουλος, έχει σταλεί επιστολή στον ίδιο, όπου του εξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια, οι λόγοι που συνιστούν ασυμβίβαστο, με τη διατήρηση της θέσεώς του στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου και του ζητείται ταυτόχρονα να επιλέξει είτε τη διατήρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, είτε τη θέση δημοτικού συμβούλου.

Τηρουμένων των προνοιών νόμων και κανονισμών και το υπουργείο Εσωτερικών μέσω της επάρχου Πάφου ως αρμόδιας, θα ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για το ασυμβίβαστο. Όπως έχει επιβεβαιώσει μιλώντας στον «Φ» εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών ο Μενέλαος Βασιλείου, ενημερώθηκε η έπαρχος Ευφροσύνη Γεωργίου.

Στην περίπτωση του υπουργείου Εσωτερικών, εφαρμόζεται το άρθρο 18 εδάφιο 3 του Περί Δήμων Νόμου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι του ασυμβίβαστου σε περίπτωση που κάποιος προσλαμβάνεται στο δημόσιο και ταυτόχρονα υπηρετεί ως εκλελεγμένος, στην προκειμένη περίπτωση σε δημοτικό συμβούλιο.

Αναμένεται η αντιμετώπιση του ζητήματος, προφανώς αφού ειδοποιηθούν και ο δημαρχεύων στον Δήμο Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις.

Προφανώς το θέμα ήταν γνωστό πολύ πριν τεθεί σε αργία ο δήμαρχος Πάφου αλλά ούτε από τον ίδιο ούτε από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους ετέθη προς επίλυση.