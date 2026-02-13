Αρνείται να συνεργαστεί με την Αστυνομία ο 48χρονος υπόδικος για τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, στα κινητά του οποίου φέρονται να εντοπίστηκαν φρικτά βίντεο με σκληρούς βασανισμούς επτά προσώπων σε γραφείο καζίνου στην Πύλα.

Ο 48χρονος, ανακρίθηκε την Τετάρτη, στην παρουσία των δικηγόρων του και σύμφωνα με πληροφορίες, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας, αφού η Αστυνομία θα αιτηθεί ανανέωση του διατάγματος κράτησής του. Ταυτόχρονα, θα καταχωριστεί υπόθεση εναντίον του 27χρονου από την Παλαιστίνη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στον βασανισμό ενός προσώπου.

Για τη φερόμενη δράση του 48χρονου υπολείπονται αρκετές εξετάσεις, που έχουν σχέση τόσο με πληροφορίες για ενδεχόμενη διάπραξη κι άλλων αδικημάτων, όσο και με το ανακριτικό έργο. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας προσπαθούν να εντοπίσουν τα υπόλοιπα από τα τρία θύματα και να ξεκαθαρίσουν και τους λόγους που έχουν βασανιστεί. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προκύπτει πως τρία από τα θύματα βασανίστηκαν για να καταβάλουν χρήματα που χρωστούσαν σε άλλους, ενώ άλλα δύο απήχθησαν και χτυπήθηκαν βίαια για να «ομολογήσουν» εμπλοκή σε φερόμενες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 48χρονου.

Θεωρείται πάντως βέβαιο πως και αυτή η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα είναι η τρίτη κατά σειρά σε βάρος του σεσημασμένου 48χρονου, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Η πρώτη αφορά στην πρωτοφανή υπόθεση της συμπλοκής και της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας στις 17 Ιανουαρίου και η δεύτερη στον ξυλοδαρμό πολίτη στην Πύλα. Γι’ αυτές τις υποθέσεις ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως στα πλαίσια διερεύνησης των πυροβολισμών είχαν συλληφθεί και δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 43 και 47 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, αφού φέρονται να προσπάθησαν να πείσουν τον παραπονούμενο ν’ αλλάξει κατάθεση. Οι δύο παραπέμφθηκαν σε δίκη και βρίσκονται, υπό όρους, ελεύθεροι. Σημειώνεται πως η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη, δεν ανανέωσε την άδεια των πρακτορείων στοιχημάτων BookieCo, που σχετίζονται με τον 47χρονο επιχειρηματία.