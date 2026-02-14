Μια σημαντική εξέλιξη στο θέμα της εμπορίας προσώπων σημειώθηκε πρόσφατα, η οποία αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση στην καταπολέμηση του φαινομένου που έχει καταστροφικές συνέπειες και παράλληλα απλώνει στα πλοκάμια του στο οργανωμένο έγκλημα.

Μετά από άψογη συνεννόηση και συντονισμό του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή και του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, η διαχείριση του ζητήματος της εμπορίας προσώπων, μεταφέρεται από το Υφυπουργείο στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας που προηγήθηκε, αφού διαπιστώθηκαν τα διαχρονικά κενά στον συντονισμό των αρμοδίων Υπηρεσιών για την πάταξη του φαινομένου και στη διαχείριση των θυμάτων.

Ως γνωστόν ο Εθνικός Συντονιστής για θέματα εμπορίας προσώπων ήταν το υπουργείο Εσωτερικών όπου λειτουργούσε ως το όργανο που συντόνιζε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονταν στην πάταξη της εμπορίας προσώπων και τη διαχείριση των προσώπων που αναγνωρίζονταν ως θύματα εμπορίας. Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες διαφωνίες ως προς τον συντονισμό των υπηρεσιών αυτών, (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομία, υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας κ.ά.) με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ορισμένα προβλήματα.

Με τη σύσταση του υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα θέματα της εμπορίας προσώπων μεταφέρθηκαν σε αυτό από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τον διωκτικό ρόλο συνεχίζει να τον κατέχει η Αστυνομία μέσω του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων. Τώρα, κρίθηκε ότι θα ήταν προς το καλύτερο για τη διαχείριση των ζητημάτων αυτών το θέμα της εμπορίας προσώπων να μεταφερθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο να λειτουργεί πλέον ως Εθνικός Συντονιστής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είχαν αρχίσει επαφές οι δύο υπουργοί με αίσια κατάληξη.

Εκείνο που απομένει είναι να ετοιμαστεί τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο να σταλεί στη Βουλή για έγκριση, ώστε το θέμα της εμπορίας προσώπων να τα χειρίζεται πλέον το υπουργείο Δικαιοσύνης που μέσω της Αστυνομίας θα συντονίζει καλύτερα τις προσπάθειες τόσο της πρόληψης όσο και της καταστολής. Σημειώνεται ότι η εμπορία προσώπων έχει συνδεθεί και με τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, αφού κυκλώματα από το εξωτερικό στέλνουν εδώ κυρίως γυναίκες για εμπορία για σεξουαλικούς σκοπούς ή και άντρες για εμπορία στην εργασία. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επιφέρει τεράστια κέρδη στα κυκλώματα, ενώ όπως έχει διαπιστωθεί, στην Κύπρο η κύρια μορφής εμπορίας προσώπων ήταν στην αποστολή γυναικών από χώρες των Βαλκανίων για σκοπούς εμπορίας σε μπυραρίες ή αλλού, ή στη μεταφορά γυναικών Ρομά είτε για την πώλησή τους ως νύφες, είτε για την εκμετάλλευσή τους στην επαιτεία.