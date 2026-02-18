Οι αριθμοί που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής Εργασίας της Βουλής σχετικά με την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στη Δημόσια Υπηρεσία, όχι μόνο δεν ικανοποίησαν βουλευτές, αλλά προβλημάτισαν για ενδεχόμενα κενά και στρεβλώσεις που παρουσιάζονται στο σύστημα, τη μεθοδολογία και την εφαρμογή του. Κι αυτό διότι, ενώ η νομοθεσία προβλέπει ότι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προσλαμβάνονται άτομα με αναπηρία σε ποσοστό της τάξης του 10% του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων, οι αριθμοί που δόθηκαν από επίσημους, αρμόδιους φορείς, στην Επιτροπή, κρίθηκαν ως ιδιαίτερα μικροί.

Συγκεκριμένα, με βάση το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το 2024 (που ήταν το 15ο έτος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας), προσλήφθηκαν συνολικά 41 άτομα με αναπηρίες, εκ των οποίων οι 37 θέσεις αφορούσαν την Εκπαιδευτική Υπηρεσία και οι άλλες τέσσερις τη Δημόσια Υπηρεσία.

Συνολικά, από το 2010 που εφαρμόστηκε η νομοθεσία του 10%, μέχρι και το 2024, ο συνολικός αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που προσλήφθηκαν ανήλθε στους 389. Οι 291 στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι 44 στη Δημόσια Υπηρεσία, οι 10 σε μόνιμες ωρομίσθιες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, οι 34 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και οι 10 εργοδοτούμενοι σε Ημικρατικούς Οργανισμούς.

«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα δεν δουλεύει και η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Είναι γι’ αυτό που υπογραμμίσαμε την ανάγκη, το Τμήμα Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως η αρμόδια Αρχή, να προβεί σε ενέργειες, να διαβουλευτεί με όλους τους αρμόδιους φορείς και να προτείνουν αλλαγές ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο. Χρειάζονται αλλαγές σε ζητήματα που αφορούν τη μεθοδολογία της αξιολόγησης από την Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή, τις εύλογες προσαρμογές στη διαδικασία των εξετάσεων και το εργασιακό περιβάλλον, και άλλες αλλαγές στη νομοθεσία ευρύτερα. Ένα παράδειγμα είναι η ανάγκη όπως καλύπτεται και η εργοδότηση σε θέσεις πέραν από αυτές που χαρακτηρίζονται ως εισαγωγικού βαθμού», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας, Άντρος Καυκαλιάς.

Σημειώνεται ότι η συνεδρία έγινε μαζί με την επιτροπή Παιδείας, καθώς το θέμα αφορά και την εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες και στη Δημόσια Εκπαίδευση, κάτι το οποίο υλοποιεί η επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Πέραν όμως από τα πιο πάνω στοιχεία, οι δύο Επιτροπές αναμένουν εντός των επόμενων ημερών επιπρόσθετα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς όπως λέχθηκε στη συνεδρία, είναι σημαντικό να αναφερθεί και πόσα άτομα με αναπηρίες αιτήθηκαν θέσεις, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον εφαρμόστηκε σε όλες τις περιπτώσεις το 10%.

Την ανάγκη όπως επιλυθούν στρεβλώσεις που παρουσιάζονται ώστε άτομα με αναπηρία να μπορούν να εντάσσονται στον παραγωγικό ιστό της χώρας, τόνισε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν αξιολογήσεις που δεν δίνουν τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας. «Έχουμε αξιολογήσεις που είτε βρίσκουν βαριάς μορφής αναπηρία σε άτομα, με αποτέλεσμα να μην τους εντάσσουν στους ειδικούς καταλόγους που υπάρχουν, είτε ήπιες αναπηρίες που και πάλι τα αποκλείουν», ανέφερε η κ. Ανθοπούλου, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό πως υπάρχουν αναπηρίες που δεν φαίνονται στην εικόνα, ωστόσο έχουν σοβαρές προεκτάσεις και διαστάσεις σε ένα άτομο.

Από πλευράς ΣΕΚ, οι εκπρόσωποί της, ανέφεραν πως θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των παραμέτρων που αυτή περιλαμβάνει για το ζήτημα αυτό, θέση την οποία στήριξε και ο εκπρόσωπος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ δήλωσαν πως στην Εκπαίδευση τηρείται η νομοθεσία, εντούτοις τόνισαν την ανάγκη στήριξης ανθρώπων με αναπηρίες αλλά και την παροχή διευκολύνσεων και εύλογων προσαρμογών.