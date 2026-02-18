Συγκάλυψη της διαφθοράς στην υπόθεση «των χρυσών διαβατηρίων» μετά την αθώωση Συλλούρη και Τζιοβάνη καταγγέλλει το Άλμα σε μια ανακοίνωση κόλαφο. «Το σκάνδαλο που καταρράκωσε το κράτος δικαίου και διέσυρε την Κύπρο διεθνώς, θα μείνει ατιμώρητο. Η διαπλοκή και η διαφθορά, για μια ακόμη φορά, κατίσχυσαν», σημειώνεται.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι ενέργειες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία όπως αναφέρει το Άλμα παραγκωνίστηκε, καθώς οι διορισμοί δύο διαφορετικών διερευνητικών επιτροπών – Καλογήρου και Νικολάτου- οι οποίες μίλησαν για πτυχές σκανδάλου.

Το Άλμα εξαπολύει πυρά και προς τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. «Η παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, αποτελεί μονόδρομο». Όπως σημειώνει, η Νομική Υπηρεσία αρχικά κατέθεσε τις κατηγορίες, κατόπιν τις απέσυρε και τις επανακατέθεσε, ενώ άρχισε να απαλλάσσει σταδιακά τους κατηγορούμενους και να αφαιρεί κατηγορίες. Στο τέλος, αφαίρεσε και την υπόθεση του βίντεο του Al Jazeera.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η χθεσινή απόφαση του Κακουργιοδικείου (17/2/26) έριξε την αυλαία στο μεγάλο σκάνδαλο της Κυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ. Το σκάνδαλο που καταρράκωσε το κράτος δικαίου και διέσυρε την Κύπρο διεθνώς, θα μείνει ατιμώρητο. Η διαπλοκή και η διαφθορά, για μια ακόμη φορά, κατίσχυσαν. Είναι εύλογο κάθε έντιμος πολίτης να νοιώθει ντροπή και οργή.

Για να αντιληφθούν οι πολίτες τι έχει συμβεί, παραθέτουμε τα γεγονότα.

Τον Ιούλιο του 2019, η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) έκανε την πρώτη απόπειρα διενέργειας ελέγχου επί του αμαρτωλού Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) και των συναφών πολιτογραφήσεων. Ο τότε Πρόεδρος Αναστασιάδης , προκειμένου να καθυστερήσει τη διερεύνηση του σκανδάλου από την ΕΥ, διόρισε την Ερευνητική Επιτροπή για τις Πολιτογραφήσεις Επενδυτών, γνωστή ως Επιτροπή Καλογήρου, για να διερευνήσει το ΚΕΠ.

Το σύστημα αντεπιτέθηκε. Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο Γενικός Εισαγγελέας Σαββίδης, πρώην υπουργός του Αναστασιάδη, έπεσαν λυσσασμένα στον τότε Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις αποκαλύψεις του. Λίγες ημέρες μετά, ήρθε το βίντεο του «Al Jazeera» να αποδώσει παραστατικά, με ήχο και εικόνα, όλα όσα είχε καταγγείλει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η επίθεση στον Γενικό Ελεγκτή συνεχίστηκε, με τον κ. Αναστασιάδη να συκοφαντεί τον Γενικό Ελεγκτή και να δρομολογεί την απόλυση του. Ο Γενικός Εισαγγελέας αποκάλυψε ότι κρατούσε, εν είδει λευκής επιταγής, επιστολή από τον Νίκο Αναστασιάδη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εκκινήσει ανά πάσα στιγμή η διαδικασία απόλυσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Υπό την πίεση της δημοσιοποίησης του βίντεο του Αλ Τζαζίρα και την τεράστια κατακραυγή που προέκυψε, η Νομική Υπηρεσία δεν μπορούσε να δείχνει ότι παραμένει άπραγη. Η θεσμική παχυδερμία έχει τα όριά της! Ανακοίνωσε, λοιπόν, η Νομική Υπηρεσία ότι θα διερευνήσει πλήρως τις αποκαλύψεις. Θα ήταν εξαιρετική εξέλιξη αν το εννοούσε. Αποδείχθηκε ότι οι κινήσεις της ήταν για το θεαθήναι.

Μετά από δύο χρόνια ερευνών, οι παλινωδίες της Νομικής Υπηρεσίας ήταν τέτοιες που υπέσκαψαν την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας.

Η Νομική Υπηρεσία αρχικά κατέθεσε τις κατηγορίες, κατόπιν τις απέσυρε και τις επανακατέθεσε, ενώ άρχισε να απαλλάσσει σταδιακά τους κατηγορούμενους και να αφαιρεί κατηγορίες. Στο τέλος, αφαίρεσε και την υπόθεση του βίντεο από τη διαδικασία, δρομολογώντας μία δίκη με προδιαγεγραμμένο τέλος. Ως δια μαγείας, το βίντεο της ντροπής εξαφανίστηκε. Τον Γενικό Εισαγγελέα Σαββίδη, πρώην υπουργό του Αναστασιάδη, δεν τον ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τον ενδιέφερε άραγε; Μαντέψτε…

Η κατηγορούσα αρχή, δηλαδή η Νομική Υπηρεσία, υιοθέτησε μια απαράδεκτη, όπως διαπίστωσε το δικαστήριο, προσέγγιση.

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι κατηγορίες αφορούσαν τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Συλλούρη ότι παρενέβη αθέμιτα στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δύο υποθέσεις πολιτογραφήσεων, οι οποίες έτυχαν θετικού χειρισμού και εγκρίθηκαν, ενώ παράλληλα άγγιζαν τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, που εξέτασαν τις πολιτογραφήσεις, και, κατ’ επέκταση, έφταναν μέχρι το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο που τις ενέκρινε. Υπενθυμίζουμε ότι σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο συμμετείχαν ο νυν Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο νυν Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Σάββας Αγγελίδης και ο νυν Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ολη η «παρέα» ήταν εκεί, στο Υπουργικό που ήλεγχε τότε το ΚΕΠ! Η ίδια «παρέα», που σήμερα, ελέγχει κρίσιμους θεσμούς.

Η Κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι οι αποφάσεις ήταν μεν νόμιμες (τι άλλο θα έλεγε ο Γενικός Εισαγγελέας Σαββίδης για τον τότε υπουργό Σαββίδη;), αλλά επηρεάστηκαν αθέμιτα από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής Συλλούρη. Το δικαστήριο αντιλήφθηκε την προφανή αυτή αντινομία και ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες στην τεκμηρίωση της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή, κάνοντας λόγο για «ουσιώδη ανακριτικά κενά» και για «κενά στη μαρτυρία».

Χαρακτηριστικά, το δικαστήριο σημείωσε ότι:

«Όπως αναφέραμε, μαρτυρία από την Κατηγορούσα Αρχή από το ΥΠΟΙΚ για αυτά τα ζητήματα δεν παρουσιάστηκε. Οι εν λόγω λειτουργοί, εκ της θέσεως τους, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ουσιώδεις μάρτυρες.

«Σε όλες τις περιπτώσεις που η Κατηγορούσα Αρχή δεν συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο μαρτύρων ουσιώδεις μάρτυρες, ούτε καλεί τέτοιους μάρτυρες στο εδώλιο του μάρτυρα, πάντα πρέπει να δίδει εξήγηση. Εν προκειμένω, δεν δόθηκαν εξηγήσεις».

«Η παράλειψη της Κατηγορούσας Αρχής δημιουργεί κενό στη μαρτυρία που παρουσίασε».

«Τούτο κατά τη θέση μας συνιστά ουσιώδες ανακριτικό κενό και επομένως κενό στη μαρτυρία».

Η Απόφαση του Δικαστηρίου για την Υπόθεση Αλ Τζαζίρα δεν απαλλάσσει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Χρυσών Διαβατηρίων της Κυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ.

Η απόφαση του δικαστηρίου, παρά την αθώωση των κατηγορουμένων, δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως απαλλαγή των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. Όταν ένα στα δύο «χρυσά διαβατήρια» έχουν δοθεί παράνομα από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, οι ευθύνες παραμένουν. Το γεγονός ότι οι τυχόν ποινικές ευθύνες αυτών που λάμβαναν αποφάσεις ουδέποτε διερευνήθηκαν και οι πολιτικές τους ευθύνες δεν αναλήφθηκαν, ούτε αποδόθηκαν θεσμικά, είναι εκπεσμός, κατάντια, και εκφυλισμός της δημόσιας σφαίρας. Ταυτόχρονα, μας θυμίζει το μέγεθος του μεταρρυθμιστικού έργου που πρέπει να αναληφθεί για να φέρουμε τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στο δημόσιο βίο.

Οι σοβαρές αδυναμίες στη διερεύνηση και την τεκμηρίωση των υποθέσεων διαφθοράς από την Γενική Εισαγγελία πλήττουν το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας. Η κοινωνία παρακολουθεί με οργή πρόσωπα με πρωταγωνιστικό ρόλο σε σκάνδαλα να επιχειρούν να εμφανιστούν ως υπερασπιστές της διαφάνειας και πολέμιοι της διαφθοράς. Αυτή η εικόνα διαβρώνει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Τέτοιες συμπεριφορές κάνουν του πολίτες να ντρέπονται για τη χώρα τους.

Η ελλιπής τεκμηρίωση σοβαρών υποθέσεων αποδεικνύει πώς κατασκευάζονται γεγονότα με τρόπο που συμφέρει διαπλεκόμενους και/ή διεφθαρμένους αξιωματούχους. Δεν είμαστε αφελείς. Δεν πρόκειται για τεχνικό λάθος. Πρόκειται για εμφανή σύγκρουση συμφέροντος: πώς θα αποδείξουν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας αθέμιτο επηρεασμό του σώματος (του Υπουργικού Συμβουλίου), στο οποίο μετείχαν, χωρίς πρώτα να παραδεχθούν ότι οι αποφάσεις τους ήταν παράνομες; Η τακτική είναι εσκεμμένη – να προστατευθεί το σύστημα εξουσίας που νέμεται τα δημόσια αγαθά της χώρας.

Όταν, όμως, η διερεύνηση σκανδάλων αποτυγχάνει,η ατιμωρησία γενικεύεται. Το έμμεσο μήνυμα στην κοινωνία είναι: δεν υφίστανται κανόνες, η αυθαιρεσία είναι αποδεκτή, όλα είναι θέμα ισχύος. Η κοινωνία μετατρέπεται σε ζούγκλα, το κράτος δικαίου καταρρέει, οι θεσμοί εκφυλίζονται. Κανείς αξιοπρεπής άνθρωπος δεν θέλει να ζει και να μεγαλώνει παιδιά σε μια τέτοια κοινωνία.

Η παραίτηση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας είναι Μονόδρομος.

Όταν η Νομική Υπηρεσία εγκαλείται από το Δικαστήριο για σοβαρές παραλείψεις σε μια μείζονος σημασίας υπόθεση, πώς θα πεισθεί η κοινωνία ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θέλουν όντως να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση του videogate του Προεδρικού και να στοιχειοθετήσουν αποτελεσματικά την υπόθεση αυτή ενώπιον της Δικαιοσύνης;

Ποιος θα πεισθεί ότι ο συγκεκριμένοι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, πρώην υπουργοί του Αναστασιάδη, θα του ασκήσουν δίωξη, σε περίπτωση που η Αρχή κατά της Διαφθοράς εντοπίσει ενοχοποιητικά στοιχεία για τον πρώην Πρόεδρο;

Οι κκ. Σαββίδης και Αγγελίδης δεν διαθέτουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Άνθρωποι που σταδιοδρόμησαν πολιτικά σε μια κυβέρνηση με τις υψηλότερες επιδόσεις διαφθοράς, αδυνατούν να ασκήσουν με αμεροληψία το υψηλό τωρινό λειτούργημά τους. Αν μέχρι χθες το υποψιαζόμασταν, σήμερα το γνωρίζουμε.

Η παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα κ. Σαββίδη και του Βοηθού του κ. Αγγελίδη αποτελεί μονόδρομο. Η αποτυχία τους να φέρουν εις πέρας τις θεσμικές τους υποχρεώσεις έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Η διαφθορά δεν είναι ανίκητη.

Τα αναρίθμητα σκάνδαλα δεν πτοούν τους έντιμους πολίτες που θέλουν να ζουν σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, με στιβαρό και αμερόληπτο κράτος δικαίου, πολιτικά ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση, και δημόσιους αξιωματούχους που μεριμνούν για το κοινό καλό. Παρά τα όσα ντροπιαστικά ζούμε, η διαφθορά δεν είναι ανίκητη. Αν κατάφεραν άλλες χώρες να νικήσουν το τέρας της διαφθοράς, μπορούμε να το καταφέρουμε κι εμείς.

Καλούμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, να πουν ένα αποφασιστικό όχι στη διαφθορά και ένα ηχηρό ναι στη λογοδοσία, στο κράτος δικαίου και στην αναθέσμιση της πατρίδας. Μπορούμε πολύ καλύτερα, αρκεί να το θελήσουμε πολύ και πολλοί μαζί.