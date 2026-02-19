Έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και άλλα τόσα εντάσσονται στους σχεδιασμούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, για τις αναβαθμίσεις, ανεγέρσεις και επεκτάσεις σχολικών μονάδων.

Η λίστα των Τεχνικών Υπηρεσιών μακρά και πλούσια, ωστόσο, τα κονδύλια φαίνεται να μην επαρκούν για να γίνουν όλα όσα πρέπει και να εξυπηρετηθούν τα αιτήματα που υπάρχουν.

Το θέμα των σχολικών υποδομών και του προγραμματισμού του Υπουργείου απασχόλησε την επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ενώπιον της οποίας ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανδρέας Μαραγκός, ανέφερε πως ο προγραμματισμός αυτός για τα έργα καθώς και τα χρονοδιαγράμματά του είναι υπό την αίρεση του υπουργείου Οικονομικών, καθώς όσον αφορά στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων θέτει συγκεκριμένες οροφές.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση, οι πραγματικές ανάγκες για να μπορούν να ανταποκριθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες ανέρχονται στο €1 δισεκατομμύριο.

Όμως, για το 2026 ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €35 εκατ. ενώ ο μεσοπρόθεσμoς προβλέπει €40 εκατ. για το 2027 και το 2028.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαραγκός κατέθεσε έγγραφο με τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε σχολεία αυτή την περίοδο (με συνολική δαπάνη σχεδόν €84 εκατ.), με έργα τα οποία προγραμματίζονται να αρχίσουν στο προσεχές διάστημα (με συνολική εκτιμημένη δαπάνη €7,5 εκατ.), καθώς και έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του Υπουργείου.

Αναφορικά με την αντισεισμική αναβάθμιση των 730 σχολικών κτηρίων, άρχισε από το 2000 και ακόμα εκκρεμούν 78 σχολεία, που αρχικά είχαν αξιολογηθεί ως χαμηλής επικινδυνότητας.

Με την πάροδο 26 ετών, κάποια από αυτά χρήζουν κατεδάφισης, αντί αναβάθμισης, βάσει της τεχνοοικονομικής μελέτης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαραγκό, το κόστος των κατασκευών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας ακόμα περισσότερους περιορισμούς