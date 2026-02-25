Τον δρόμο της Νομικής Υπηρεσίας παίρνει η πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος και σχετίζεται με καταγγελία για βιασμό γυναίκας και ανάγεται σε χρόνο που δεν κατείχε τα ηνία του δήμου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας, που διεξάγονται κάτω από άκρα μυστικότητα, βρίσκονται προς το τέλος τους και αυτή τη στιγμή συντάσσεται η τελική έκθεση με τις εισηγήσεις των ανακριτών. Ακολούθως, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Δεν αποκλείεται ο φάκελος της υπόθεσης να σταλεί στη Νομική Υπηρεσία ακόμη και σήμερα ή το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Οι έρευνες του ειδικού κλιμακίου που συστάθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας για να διερευνήσει την καταγγελία που επανέφερε ο επιχειρηματίας της Πάφου, Θεόδωρος Αριστοδήμου, μετά τις αναφορές της γνωστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ιωάννας Φωτίου, έχουν καλύψει όλα τα ζητήματα που είχε θέσει υπόψη του η παραπονούμενη.

Η γυναίκα σε κατάθεσή της φέρεται να αναφέρθηκε ονομαστικά σε αρκετά πρόσωπα, τα οποία είχαν ενημερωθεί από την ίδια για την περίπτωση το 2014 και μετά.

Έρευνες διενεργήθηκαν και προς εντοπισμό γραπτής μαρτυρίας που ενδεχομένως να ενίσχυε την καταγγελία, ενώ όλο το μαρτυρικό υλικό θα αξιολογηθεί από ομάδα λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας, πριν τη λήψη της τελικής απόφασης.

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Πάφου που κλήθηκε την περασμένη Τετάρτη για ανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία, δεν απάντησε κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του, σε καμία από τις 40 και πλέον ερωτήσεις που του απηύθυναν οι ανακριτές.

Ωστόσο, παρέδωσε στην Αστυνομία γραπτή δήλωση στην οποία απέρριπτε τις εναντίον του καταγγελίες και επανέλαβε τα όσα δημοσιοποίησε σε ανάρτησή του στις 14 Φεβρουαρίου, στην οποία ανέφερε ότι «δεν διέπραξε κανένα από τα αδικήματα που ανακοινώνονται σκόπιμα για να τον πλήξουν».

Ο κ. Φαίδωνας στην ανάρτησή του, αφού αναφερόταν σε ενέργεια αποπροσανατολισμού από το «videogate» κάνει λόγο για προσπάθεια εξόντωσής του και ζητεί όπως κατηγορηθεί με «πραγματικά στοιχεία», ώστε ν’ αποφασίσει η Δικαιοσύνη, «αλλιώς θα αποδειχθεί ότι αυτό που επιδιώκουν είναι την πολιτική μου ομηρία».

Στο μεταξύ, προς το τέλος τους βαδίζουν και οι έρευνες που αφορούν στην υπόθεση της κατ’ ισχυρισμόν βιαιοπραγίας κατά της συζύγου του που άρχισε αυτεπάγγελτα η Αστυνομία -όπως ανακοινώθηκε- μετά και τις αναρτήσεις της Ιωάννας Φωτίου.

Η σύζυγός του ζήτησε διακοπή της διερεύνησης για άσκηση βίας εναντίον της, ωστόσο, η Αστυνομία καθηκόντως συνέχισε τις έρευνές της οι οποίες επεκτάθηκαν και σε νοσηλευτήριο αναζητώντας τυχόν στοιχεία και μαρτυρίες. Όλα όσα έχουν προκύψει, συν η θέση του εν αργία δημάρχου, θα τεθούν επίσης ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να δώσει γραπτές οδηγίες στους ανακριτές.