Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε ποινή σήμερα, 25.02.2026, ποινή κάθειρξης 20 ετών στην υπόθεση σε Μολδαβό υπήκοο ηλικίας 31 ετών σε δυο κατηγορίες κατοχής με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαΐνης (πρώτη κατηγορία) και 95 κιλών κάνναβης (δεύτερη κατηγορία).

Τονίστηκε ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, με συνέπεια ο αριθμός των θυμάτων να αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

«Η διάδοση των ναρκωτικών αποτελεί κοινωνική μάστιγα και νάρκη στο θεμέλιο της κοινωνίας, εφόσον τούτες αποτελούν κίνδυνο τόσο για τη φυσική όσο και για την κοινωνική ευημερία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα της νεολαίας της πατρίδας μας», αναφέρει σε ανακοινωθέν το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, προσθέτοντας τα εξής: «το κοινωνικό και οικονομικό βάρος που συνδέεται με την προμήθεια και χρήση ναρκωτικών ήταν και παραμένει τεράστιο. Παρά τις ουσιαστικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την πρόληψη και καταστολή αυτού του παγκόσμιου φαινομένου, το πρόβλημα φαίνεται να έχει ενταθεί και να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις».

Συνακόλουθα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο τόνισε στην πολυσέλιδη απόφασή του, ότι η συμβολή των Δικαστηρίων στην αντιμετώπιση και πάταξη της μάστιγας αυτής είναι καθοριστική και τόνισε την ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών, ειδικότερα, όπως αναφέρει, «όταν οι προηγούμενες, ομολογουμένως, αυστηρές ποινές που έχουν επιβληθεί, δεν φαίνεται να έχουν επιφέρει το ποθητό αποτέλεσμα και δη την αποτροπή των επίδοξων παραβατών».

Το Δικαστήριο προσμέτρησε όλους τους μετριαστικούς παράγοντες που προβλήθηκαν προς όφελος του κατηγορούμενου και συγκεκριμένα το νεαρό της ηλικίας του, το λευκό ποινικό μητρώο του, την παραδοχή του, την κακή οικονομική του κατάσταση, το γεγονός ότι είναι χρόνιος χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και εθισμένος στο τζόγο, τον ρόλο του στην αλυσίδα της διακίνησης των ναρκωτικών ως μεταφορέα και τις περιστάσεις που τον οδήγησαν στη διάπραξη των αδικημάτων.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο, όπως αναφέρεται, «αφού συνυπολόγισε και συνεκτίμησε όλα τα ενώπιον του δεδομένα με αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο αντικρίζονται όλοι οι μετριαστικοί παράγοντες που τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες που συνεπάγονται για την κοινωνία από την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, πόσο δε μάλλον εν προκειμένω τέτοιων ποσοτήτων, φύσης και ποιότητας η οποία επιβάλλει την επιβολή ποινών που να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για αποτροπή και την προστασία των κοινωνικών αξιών, επέβαλε εν τέλει ποινή φυλάκισης 20 ετών».