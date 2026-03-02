Υπάρχουν και Ελληνοκύπριοι δικηγόροι οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία πώλησης ακινήτων στην Καρπασία και, μάλιστα, το αλισβερίσι ξεκίνησε εδώ και περίπου τρία χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται να προσέλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι υπό αναφορά δικηγόροι επικοινωνούν ακόμη και με κοινοτάρχες εκ μέρους πελατών τους, ζητώντας τους να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν αγοραπωλησίες.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», κάποιες από τις πράξεις που επιδιώκεται να κλείσουν, αφορούν και παραθαλάσσια φιλέτα. Εκτός από τις πιο πάνω κινήσεις, ειδικά στη Γιαλούσα τα τελευταία χρόνια είτε άρχισαν είτε ολοκληρώθηκαν αναπτύξεις, κάποιες εκ των οποίων σε εκτάσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν παράνομα από το κατοχικό καθεστώς σε Τούρκους πολίτες ή και σε Τουρκοκύπριους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του θέματος των αγοραπωλησιών, επιβεβαιώσαμε πως υπάρχει δισκάκι στο οποίο είναι καταχωρημένες οι περιουσίες στην Καρπασία και οι ιδιοκτήτες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα δισκάκια ζητήθηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου και τελικά δόθηκαν από επάρχους για συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά, τελικά, τουλάχιστον ένα από τα δισκάκια φαίνεται να κατέληξε στα χέρια Ελληνοκύπριου μεσάζοντα, ο οποίος και αξιοποιεί το περιεχόμενό του με σκοπό να προσεγγίζει ιδιοκτήτες ακινήτων ή και κληρονόμους τους, προτείνοντας τους να πουλήσουν τις περιουσίες τους.

Εγκλωβισμένοι θεωρούν αδιανόητο να παραχωρεί το κράτος χορηγίες σε άτομα (τα οποία διαμένουν στην Καρπασία) με το σκεπτικό ότι θα μείνουν στα εγκλωβισμένα χωριά για να τα κρατήσουν, ώστε να μην περάσουν σε τουρκικά χέρια και κάποιοι από αυτούς να δραστηριοποιούνται στην πώληση ελληνοκυπριακών περιουσίων σε Τούρκους. Οι ίδιοι εγκλωβισμένοι, οι οποίοι, για ευνόητους λόγους, μας μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η εμπλοκή εγκλωβισμένων στις αγοραπωλησίες πρέπει να εξεταστεί αρμοδίως και να ληφθούν αποφάσεις αποτροπής του φαινομένου.

Στο ερώτημα, «πώς από τη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων», φτάσαμε στους μεσάζοντες», μας δόθηκαν και οι ακόλουθες εξηγήσεις:

Η εμπειρία με τη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων δεν προχωρούσε επειδή η αρχική τιμή πώλησης η οποία συζητείτο, υπό τις περιστάσεις, θεωρείτο ικανοποιητική, αλλά όσο προχωρούσε η διαδικασία η προσφορά μειωνόταν και τελικά αυτό που συνέβαινε ισοδυναμούσε με ξεπούλημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Στην πορεία, κάποιοι είδαν ευκαιρία στις χαμηλές τιμές που προσέφερε η επιτροπή και ενεπλάκησαν στην όλη διαδικασία προτείνοντας καλύτερες τιμές και συντομότερο χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας και κατ’ επέκταση είσπραξης του αντιτίμου.

Στην όλη διαδικασία από ελληνοκυπριακής πλευράς, αρχικά ενεπλάκη πολύ μικρός αριθμός ατόμων, τα οποία ελάμβαναν προμήθεια επί των πωλήσεων. Ωστόσο, στην πορεία ενεπλάκησαν και Ελληνοκύπριοι δικηγόροι ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι ζουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Οι δικηγόροι, αξιοποιώντας και τις γνώσεις τους, εμφανίζονται πιο απαιτητικοί από τους κοινούς μεσάζοντες οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών. Από τουρκικής πλευράς στη διαδικασία ενεπλάκησαν κυρίως Τούρκοι επενδυτές, ή έποικοι καθώς και Τουρκοκύπριοι δικηγόροι.

Μιλώντας με άτομα τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν, ανέφεραν στον «Φ», πως κάποιοι πουλούν επειδή έχουν πραγματική ανάγκη να εισπράξουν κάποια χρήματα, ενώ κάποιοι πουλούν ή παίζουν τον ρόλο του μεσάζοντα χωρίς να έχουν καμία οικονομική ανάγκη ή δυσκολία.

Η ανάγκη για είσπραξη χρημάτων είναι ο ένας λόγος που επικαλείται μια μερίδα ιδιοκτητών που πουλούν την περιουσίας τους και στη βάση πληροφόρησης που είχαμε, κάποιοι όντως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η άλλη μερίδα που πουλά, οχυρώνεται πίσω από την απουσία προοπτικής επίλυσης του Κυπριακού. Μάλιστα, το συγκεκριμένο επιχείρημα επικαλούνται και οι μεσάζοντες. Βεβαίως, το γεγονός ότι κάποιοι οι οποίοι πουλούν τα ακίνητα τους δεν είναι οι αρχικοί εγκλωβισμένοι αλλά παιδιά, τα εγγόνια ή και δισέγγονα εγκλωβισμένων, είναι κάτι το οποίο, ως ένα βαθμό, δίνει και «άλλοθι» για τις αγοραπωλησίες, υπό την έννοια ότι αισθάνονται εντελώς ξεκομμένοι από τις περιουσίες των προγόνων τους αλλά και τη γη στην οποία εκείνοι γεννήθηκαν.

Οι κατοχικές αρχές ζητούν και λαμβάνουν τίτλους ιδιοκτησίας

Πάντως, μπορεί να γίνονται οι πράξεις στα κατεχόμενα αλλά στα κτηματολογικά έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιοκτήτες εξακολουθούν να εμφανίζονται οι αρχικοί ιδιοκτήτες ή και οι κληρονόμοι τους. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί τους συναλλασσόμενους (Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες ή Τούρκους ή και άλλους αλλοδαπούς αγοραστές) και αυτό επειδή εκδίδεται τίτλος ιδιοκτησίας από το λεγόμενο Κτηματολόγιο των κατεχομένων στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Οι αρχές των κατεχομένων, πέραν από τις υπογραφές των ιδιοκτητών ή και των κληρονόμων τους, ζητούν και λαμβάνουν και τους τίτλους ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο τη Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν αυτών, οι Τούρκοι έχουν στην κατοχή τους και τα κτηματολογικά αρχεία όπως αυτά ίσχυαν προ της τουρκικής εισβολής, οπόταν μπορούν να διασταυρώσουν κάποια στοιχεία. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται αποσκοπεί στο να καταδείξει πως δεν υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή και άλλα κωλύματα, μέχρι σημείου που ζητούν βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν ενεργές υποθηκεύσεις. Όπως μας ελέχθη, όταν στα αρχεία του Κτηματολογίου που περιήλθαν στην κατοχή του κατοχικού καθεστώτος παρουσιάζεται υποθήκη ζητείται βεβαίωση του Συνεργατισμού (έστω και αν αυτός εξέλειπε) ότι δεν υπάρχουν οφειλές και η βεβαίωση δίνεται από γραφείο το οποίο λειτουργεί στις ελεύθερες περιοχές.

Οικοδομική ανάπτυξη στη Γιαλούσα

Στη Γιαλούσα, το ενδιαφέρον για αγορά ελληνοκυπριακής γης φαίνεται να εντάθηκε την τελευταία διμηνία αν και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να υλοποιούνται ή και υλοποιήθηκαν σημαντικές αναπτύξεις. Συγκεκριμένα, στην πάνω γειτονιά της Γιαλούσας (πλησίον της καπνοβιομηχανίας ΣΟΚ όπως ήταν γνωστή), υλοποιείται μεγάλη ανάπτυξη με περίπου 150 επαύλεις με πισίνες και μέχρι στιγμής υλοποιήθηκε κατά περίπου 80%. Διαφημίζει πως βρίσκεται δέκα λεπτά από τη θάλασσα. Ο επενδυτής πήρε τον (ελληνοκυπριακό) χώρο από το κατοχικό καθεστώς.

Σε άλλο σημείο, έκτασης 50 σκαλών σε παραθαλάσσια έχουν ανεγερθεί 12 μεζονέτες.

Στο λιμανάκι του οποίου οι επενδυτές ήταν αλλοδαποί, υπάρχει χωρητικότητα για 250 γιοτ πολυτελείας. Σε μικτή απόσταση από το λιμανάκι κτίστηκε συγκρότημα 25 μονοετών. Επίσης, στο λιμανάκι της Γιαλούσας όπου κάποτε υπήρχε ένα καφενείο, στη θέση του έχει ανεγερθεί ξενοδοχείο 50 δωματίων και άλλες 50 μεζονέτες δίπλα. Παραθαλάσσια υπάρχουν, επίσης, άλλες δύο αναπτύξεις με 20-25 μεζονέτες.

Ο κοινοτάρχης Γιαλούσας, Ηλίας Παντελίδης ανέφερε ότι όντως υπάρχουν πράξεις ή και ενδιαφέρον για αγορά ελληνοκυπριακών εκτάσεων γης και πρόσθεσε: «Τα σημάδια για εντατικοποίηση της ανάπτυξης μιλούν αφ’ εαυτών και μισό αιώνα μετά το μεγάλο κακό που μας βρήκε, ενόσω δεν διαφαίνεται προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, οι πωλήσεις θα αυξάνονται. Ως κοινοτικό συμβούλιο Γιαλούσας υποβάλαμε υπόμνημα στον υπουργό Εσωτερικών και ανάμεσα σε άλλα είχαμε εισηγηθεί να συσταθεί ταμείο, το οποίο να στηρίζει άτομα τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη είτε για θέματα υγείας είτε για άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε όσοι δεν έχουν άλλη επιλογή από την αποξένωση της περιουσίας τους στα κατεχόμενα, να την πουλούν στην κυπριακή Πολιτεία, με δικαίωμα ανάκτηση της αν ευκαιρήσουν οικονομικά». Στόχος είναι να ανασχεθεί το ξεπούλημα ελληνοκυπριακών περιουσιών, συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το Ριζοκάρπασο, τα ακίνητα πωλούνται κυρίως εντός την κοινότητας, ενώ κάποιο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για τεμάχια στην περίμετρο της. Ο λόγος για τον οποίο δεν παρατηρούνται αυξημένες πράξεις αγοραπωλησιών εκτός της κοινότητας οφείλεται κυρίως στο ότι μεγάλο μέρος της εμπίπτει σε περιοχή Νατούρα, οπόταν δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τους.