Την προφυλάκισή τους για περίοδο οκτώ ημερών διέταξε η δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, σε σχέση με το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού για την κράτηση δύο υπόπτων, ηλικίας 28 και 33 ετών, για τις τέσσερις υπό διερεύνηση υποθέσεις εμπρησμών που διαπράχθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Το Δικαστήριο στην σημερινή (1/3) απόφασή του ανέφερε ότι διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό και κακόβουλη ζημιά, ενώ για τον 33χρονο ύποπτο διερευνάται επιπρόσθετα το αδίκημα της διάρρηξης κτιρίου, που διαπράχθηκε στις 25/01/2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι των δύο υπόπτων έφεραν ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής μαρτυρία που να τους συνδέει με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η υπάρχουσα μαρτυρία περιλαμβάνει πληροφορίες από πληροφοριοδότη, τη μαρτυρία φρουρού ασφαλείας, υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 28χρονου υπόπτου. Από τα δεδομένα αυτά διαπιστώθηκε ότι το κινητό τηλέφωνο του 28χρονου λάμβανε σήμα από κεραία που βρίσκεται κοντά στο σημείο του εμπρησμού της 25ης Ιανουαρίου 2026.

Τονίζεται ότι η πληροφορία προσώπου, του οποίου τα στοιχεία δεν αποκαλύφθηκαν, κρίνεται καταλυτική για τη σύνδεση των δύο υπόπτων με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Το Δικαστήριο χαρακτήρισε τη μαρτυρία που προσκομίστηκε ενώπιόν του ως ικανοποιητική για το παρόν στάδιο των ερευνών, επισημαίνοντας ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και ότι ενδεχόμενη αποφυλάκιση των υπόπτων θα μπορούσε να επηρεάσει το ανακριτικό έργο και μαρτυρίες.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας 28χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή, ενώπιον του Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του σε ξεχωριστή διαδικασία.

Εγκληματική οργάνωση και εκβιασμοί επιχειρηματιών

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, ο ανακριτής της υπόθεσης, Υπαστυνόμος Παναγιώτης Μουρίδης, ανέφερε κατά την αντεξέτασή του ότι στην Αστυνομία περιήλθαν πληροφορίες από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, ο οποίος και στο παρελθόν είχε παράσχει έγκυρα στοιχεία. Όπως σημείωσε, οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης και έρευνας για τρία πρόσωπα.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο πληροφοριοδότης γνωρίζει τον 28χρονο ύποπτο και ότι ο τελευταίος τον είχε προσεγγίσει, προτείνοντάς του να συμμετάσχει στην ομάδα έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση απαιτούσε χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες, με απειλές, με σκοπό την παροχή «προστασίας». Σε περιπτώσεις άρνησης, φέρεται να προχωρούσε σε κακόβουλες ενέργειες, όπως εμπρησμούς περιουσιών, ως μέσο εκβιασμού και πίεσης.

Ο πληροφοριοδότης φέρεται να ενέπλεξε και τον 3 ύποπτο υποστηρίζοντας ότι μετέβη στη Λεμεσό για να βοηθήσει, ελέγχοντας περιοχή που αποτελούσε στόχο εμπρησμού και ενημερώνοντας τους άλλους δύο υπόπτους σε περίπτωση προσέγγισης περιπολικών οχημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι ύποπτοι φέρονται να απέκρυπταν σε οικίες και σε καφετέρια κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τη μεταξύ τους συνεννόηση, καθώς και μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε εμπρησμό κάβας στην περιοχή Γερμασόγειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ληφθούν άλλες 30 καταθέσεις να γίνουν τραπεζικές έρευνες, θα επιθεώρηθουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης ενω αναζητούνται ρούχα και ενδύματα που φορούσε ο 33χρονος ύποπτος. Επίσης, αναζητείται μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού η οποία χρησιμοποιήθηκε στους 3 από τους τέσσερις εμπρησμούς.