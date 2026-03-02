Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τρίτη 3 σχολεία στη Λεμεσό, κατόπιν απόφασης του Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο ανακοίνωσε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στην Επισκοπή και στο Τραχώνι. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Επισκοπή και στο Τραχώνι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο εφαρμόζεται για προληπτικούς λόγους και αφορά τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες όσο και το υπόλοιπο προσωπικό των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.