Νέα δεδομένα ως προς την προβολή ισχύος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο δημιουργεί η ακαριαία στήριξη που προσέφερε η ελληνική κυβέρνηση στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά τη διπλή επίθεση που δέχτηκε η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Το παρασκήνιο

Αν και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη για ελληνική αμυντική συνδρομή στην μεγαλόνησο, δεν έπραξε το ίδιο αρχικά και η βρετανική κυβέρνηση, προκαλώντας πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων στην κοινή γνώμη της χώρας, όπως μετέδωσε το protothema.gr. Τα καταιγιστικά σχόλια εκπροσώπων του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου, αλλά και η «μεγάλη δυσαρέσκεια» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ απέναντι στη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ είχαν ως αποτέλεσμα το Λονδίνο να ανακρούσει πρύμναν, στέλνοντας πλέον πολεμικό πλοίο και ελικόπτερα για την υποστήριξη των βάσεών του στην Κύπρο, την ώρα που ανοιχτό για πρώτη φορά άφηναν κυπριακοί κύκλοι το καθεστώς αναθεώρησης των βρετανικών βάσεων στο νησί, μετά την αμήχανη στάση της βρετανικής κυβέρνησης.

Η Βρετανία

Για το βρετανικό ηθικό, η παράδοση της «θαλασσοκράτειρας» βρετανικής αυτοκρατορίας και η επί αιώνες προβολή ναυτικής ισχύος της στην ευρύτερη περιοχή ήταν ένα από τα στοιχεία που λειτούργησαν στο θυμικό των Βρετανών, σε συνδυασμό με το πολιτικό κόστος, που ώθησαν τον Κιρ Στάρμερ να μεταβάλει την αρχική στάση του. Καθόλου τυχαία, αναρτήσεις και εικόνες από την αμυντική συνδρομή του Λονδίνου στην Κύπρο κάνουν το γύρο των social media στους επίσημους λογαριασμούς των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, σε μια προσπάθεια να «αναχαιτίσουν» το έντονο κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που πυροδοτήθηκε από την απροθυμία της Βρετανίας να συνδράμει αρχικά αμυντικά την Κύπρο με συνέπεια να δραστηριοποιηθεί για την υποστήριξη του νησιού η Ελλάδα, κάτι που οι Βρετανοί πολίτες δεν παραγνωρίζουν.

Η Γαλλία και οι «Έλληνες φίλοι»

Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα οι Βρετανοί να απωλέσουν το στρατηγικό πλεονέκτημα που διαθέτουν στην περιοχή δεν τους άφησε εντέλει αδιάφορους απέναντι στην ελληνική κινητικότητα, ιδίως όταν στο γεωπολιτικό παιχνίδι εισήλθε χθες και η Γαλλία, μετά το διάγγελμα του Προέδρου της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν. Με δεδομένο ότι μαχητικά αεροσκάφη Rafale έχουν ήδη αναχαιτίσει επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Παρίσι στέλνει τώρα για βοήθεια προς την Κύπρο μία φρεγάτα, αλλά και αντιαεροπορικά συστήματα, όπως και υποδομές anti-drone, που αναμένεται να αναπτυχθούν χερσαία, συμβάλλοντας σημαντικά στην αμυντική θωράκιση του νησιού.

Η Γαλλία θα επικεντρωθεί και στον συντονισμό των στρατιωτικών ενεργειών «με τους Έλληνες φίλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν μη αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνείας, ενώ επιβεβαίωσε την αποστολή αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στη Μεσόγειο Θάλασσα μαζί με τη συνοδεία μάχης του. Η τελευταία πιθανά θα απαρτίζεται από κάποιο αντιτορπιλικό, ελικόπτερα και σχεδόν βέβαια από ένα τουλάχιστον γαλλικό υποβρύχιο.

Οπλισμένος πλήρως ο «Κίμωνας»

Την ίδια στιγμή, οπλισμένος πλέει τις τελευταίες ώρες εντός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο «Κίμωνας», η φρεγάτα FDI του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως και η φρεγάτα «Ψαρά», καθώς αμφότερες φέρουν πυροβόλα και μπορούν να αναχαιτίσουν οποιαδήποτε απειλή επί του πεδίου. Ειδικά ο «Κίμωνας» είναι εξοπλισμένος με πυραύλους ASTER 30, ενώ η φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το ελληνικής κατασκευής σύστημα anti-drone «Κένταυρος». Οπλισμένα κατέφθασαν στην Μεγαλόνησο και τα 2 ζεύγη F-16 viper στο αεροδρόμιο «Α. Παπανδρέου» στην Πάφο, με τα πληρώματα των οποίων συνομίλησε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η Γερμανία

Με την αποστολή πολεμικού πλοίου θα συνδράμει την Κύπρο και η Γερμανία, ενώ ενδεικτική της στάσης του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς στο εξής ήταν η χθεσινή δήλωσή του πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ «δεν είναι και ο Τσώρτσιλ», στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑΣ, Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο Καγκελάριος Μερτς είχε χθες συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μεταφράστηκε ως «εικόνα ενότητας του ευρωατλαντικού χώρου», την ώρα που εξελίσσεται η κριτική απέναντι στα αργά αντανακλαστικά που επέδειξαν οι Βρυξέλλες, με τα πυρά να βρίσκουν την ευρωπαϊκή ηγεσία ως «ανέτοιμη» απέναντι στην έναρξη του πολέμου. Υπό αυτό το πρίσμα, το σχήμα Ελλάδα+Γαλλία+ Γερμανία με την συμμετοχή τελικά της Βρετανίας δημιουργεί μια de facto περιφερειακή δυναμική στην ευρύτερη περιοχή, η οποία παρακολουθείται αμήχανα και από απόσταση προσώρας από την Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται την νέα αρχιτεκτονική που αναδύεται σε επίπεδο ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.