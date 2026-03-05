Σε αντίθεση με τη χθεσινή μέρα, που καταγράφηκαν οι περισσότερες ακυρώσεις στο αεροδρόμιο Πάφου από την έναρξη του πολέμου, σήμερα δεν έχει ακυρωθεί καμία άφιξη στο δεύτερο αεροδρόμιο της Δημοκρατίας.

Βάσει του πτητικού προγράμματος της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων, όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις θα διεξαχθούν κανονικά και είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη μέρα από την έναρξη των συρράξεων ο βρετανικός αερομεταφορέας EasyJet δεν έχει ακυρώσει την πτήση προς και από την Πάφο από το Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Αναφορικά με τις αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Πάφου, εμφανίζονται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης κάποιες ακυρώσεις πτήσεων, που ωστόσο δεν αφορούν σε σημερινές πτήσεις. Πρόκειται για αεροπλάνα αερομεταφορέων του Ισραήλ που είναι σταθμευμένα από την περασμένη Δευτέρα στην Πάφο για προστασία τους και τα οποία φαίνεται ότι είχαν προγραμματίσει την επιστροφή τους στο Ισραήλ σήμερα, κάτι που ανέβαλαν λόγω της συνέχισης των χρυπημάτων και στο έδαφος της χώρας τους.