Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δήλωσή του στο Πρωτοσέλιδο, επεσήμανε ότι η τρέχουσα κρίση στην περιοχή έχει αναδείξει την αξία των στρατηγικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η Ελλάδα και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι εταίροι της Κύπρου βρίσκονται σε εγρήγορση, προσφέροντας έμπρακτη υποστήριξη και αποδεικνύοντας πως οι σχέσεις που έχουν οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια δεν είναι απλώς θεωρητικές, αλλά λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες κρίσης.

Αναφερόμενος στην πρωτόγνωρη κινητοποίηση χωρών υπέρ της Κύπρου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συμφώνησε ότι, για πρώτη φορά, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εμφανίζεται δυναμικά στην πράξη. «Πολλοί από εμάς θα θέλαμε να μην χρειαζόταν να το δούμε αυτό, αλλά, δυστυχώς, το βλέπουμε τώρα στην πράξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Κύπρος δεν περιορίζονται σε διπλωματικά έγγραφα, αλλά ενσωματώνονται σε δράσεις και σχέσεις που τίθενται σε εφαρμογή στην πράξη. Ειδική αναφορά έκανε στην ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο, τονίζοντας πως αυτό το γεγονός εξέπεμψε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η παρουσία τους στην Κύπρο είναι σημαντική, καθώς δείχνει την πρακτική στήριξη της Ευρώπης προς την Κύπρο, εν μέσω της κρίσης. «Η Ευρώπη είναι Κύπρος και η Κύπρος είναι Ευρώπη», σημείωσε, αναφερόμενος στην αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης της κυπριακής κοινωνίας για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία πλέον γίνεται πιο εμφανής.

Αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις επιχειρησιακές ανάγκες, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι οι στρατηγικές συνεργασίες με τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία αποδεικνύουν την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κύπρου, η οποία πλέον συντονίζεται άμεσα με τους εταίρους της.

Όσον αφορά τις αναφορές του Γάλλου Προέδρου, για επιθέσεις κατά της Κύπρου με drones και πυραύλους, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις καταστάσεις στα κατεχόμενα, ανέφερε ότι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο δεν είναι κάτι καινούργιο και για 52 χρόνια τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου είναι «ίσως το πιο στρατιωτικοποιημένο μέρος στον κόσμο».

Σε σχέση με τη συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας και της Γαλλίας, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της Τουρκίας δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, αλλά επικεντρώθηκαν σε προληπτικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου στην περιοχή.

Αναφορικά με την ενεργοποίηση του άρθρου της Συνθήκης της ΕΕ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο, ωστόσο η πρακτική αλληλεγγύη είναι ήδη εμφανής και λειτουργεί αποτελεσματικά.

Όσον αφορά τα καταφύγια, παραδέχθηκε ότι η επάρκεια καταφυγίων είναι περιορισμένη και η Κυβέρνηση εργάζεται για την αύξηση του αριθμού τους και την αναβάθμιση των υποδομών. Διευκρίνισε επίσης ότι πολλά καταφύγια ανήκουν σε ιδιώτες και η κατάσταση αυτών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και την καλή συντήρησή τους.

Τέλος, αναφερόμενος στις διεθνείς πρακτικές, υπογράμμισε ότι κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει πλήρη κάλυψη 100% σε καταφύγια, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ, και ότι το στόχο των 70% πληρότητας σε καταφύγια θεωρείται αποδεκτός σε διεθνές επίπεδο.

Δείτε τις δηλώσεις του: