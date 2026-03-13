Παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα η καρέκλα του διευθυντή Φυλακών έχει αποδειχθεί ως ηλεκτρική, εντούτοις το ενδιαφέρον για τη θέση υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», για τη θέση, η οποία προκηρύχθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στις 30 Ιανουαρίου του 2026, υπέβαλαν αιτήσεις 37 πρόσωπα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για ένα πόστο με ιδιαιτερότητες, για το οποίο χρειάζονται επίπονες προσπάθειες.

Η θέση προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση της Άννας Αριστοτέλους, η οποία διορίστηκε ως γενική διευθύντρια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο οποίο υπάγονται οι Φυλακές, έκρινε ότι πρέπει να τερματιστεί ο διορισμός αναπληρωτών διευθυντών Φυλακών και δη από τις τάξεις της Αστυνομίας, γι’ αυτό και προκήρυξε τη θέση, ώστε να προσληφθεί άτομο ικανό το οποίο θα υπηρετήσει στο Τμήμα, χωρίς εξαρτήσεις από άλλη υπηρεσία.

Η προκήρυξη της θέσης του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών ήρθε ευθύς μετά την ανακοίνωση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, της απόφασης για την ανέγερση νέων Κεντρικών Φυλακών προς επίλυση των μαζεμένων χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Όλοι οι υποψήφιοι είναι πολίτες της Δημοκρατίας, αφού σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας, αποκλείονται άτομα από το εξωτερικό για να υποβάλουν αίτηση. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την προκήρυξη, το Υπουργικό Συμβούλιο -ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2025- καθόρισε τη θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και η θέση εμπίπτει στις κατηγορίες θέσεων για την πλήρωση των οποίων εφαρμόζονται οι «περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 2022 έως 2025».

Έτσι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, οι υποψήφιοι τώρα θα αξιολογηθούν σε εξεταστικά κέντρα, με βάση διαδικασία που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στη συνέχεια όσοι επιτύχουν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και ακολούθως θα επιλεγεί ο καταλληλότερος. Σημειώνεται ότι η θέση είναι κλίμακας Α15 – Α16 συνδυασμένες. Αυτή τη στιγμή στις φυλακές, είναι διορισμένη ως αναπληρώτρια διευθύντρια η Μαρία Σιαλή, ενώ παράλληλα με τη θέση του διευθυντή είχαν προκηρυχθεί και 90 νέες θέσεις δεσμοφυλάκων για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σε μια φυλακή των περίπου 1.200 κρατουμένων, ενώ η χωρητικότητά τους είναι πολύ μικρότερη.