Ανοίγει για τρίτη φορά έρευνα για υπόθεση φερόμενης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του εν αργία δημάρχου της Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αυτό υποδεικνύουν οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την ιατρική έκθεση που αποκάλυψε προχθές η ιστοσελίδα Reporter. Η εν λόγω έκθεση παρουσιάζεται να είναι αυθεντική (πρωτότυπα έγγραφα) και εμφανίζει τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος να εξετάστηκε από το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας την άνοιξη του 2017.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», χθες λίγο πριν το μεσημέρι στελέχη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας μετέβησαν στα γραφεία της ιστοσελίδας Reporter και στη βάση διαταγής παρέλαβαν τα έγγραφα. Μάλιστα, η οδηγία που δόθηκε για αυτή την ενέργεια επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα και από την Αστυνομία Κύπρου στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας (philenews).

Ο Reporter είχε αποκαλύψει προχθές πως το πρόσωπο/πληροφοριοδότης έδωσε στην ιστοσελίδα τα έγγραφα με στόχο να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτά φέρονται να παρουσιάζουν λεπτομέρειες σχετικά με εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η σύζυγος του κ. Φαίδωνος μετά την επίσκεψή της στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τον Μάρτιο του 2017.

Τα έγγραφα εφόσον αποδειχθεί ότι είναι τα πρωτότυπα θα έχουν ανακριτική αξία, αν και κανείς σ’ αυτό το στάδιο δεν μπορεί με σιγουριά να πει κατά πόσον είναι ικανά να θεμελιώσουν υπόθεση ικανή να οδηγηθεί σε δικαστικό σώμα ώστε να κριθεί εκεί.

Οι θέσεις της Αστυνομίας

Μέχρι τώρα οι πληροφορίες από την Αστυνομία ανέφεραν ότι λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας μετά την τελευταία αυτεπάγγελτη διερεύνηση που άρχισε τον περασμένο Ιανουάριο (2026) η υπόθεση δεν επρόκειτο να οδηγηθεί στο Δικαστήριο. Είχε σχηματισθεί φάκελος και προηγήθηκε αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία.

Λίγο μετά την χθεσινή παραλαβή των ιατρικών πιστοποιητικών από το ΤΑΕ υποβάλαμε σχετικό ερώτημα στην Αστυνομία. Η λειτουργός της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας της Αστυνομίας Κύπρου, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, αρκέστηκε να μας αναφέρει τα ακόλουθα: «Δόθηκαν οδηγίες για παραλαβή των εγγράφων, τα οποία θα αξιολογηθούν».

Τον Ιανουάριο

Η πρόσφατη έρευνα, όπως γράψαμε και στον «Φ» στις 27 Ιανουαρίου (2026), άνοιξε μετά από δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και όπως σημειώναμε χαρακτηριστικά τότε, «το βάρος για να ξεκαθαριστεί το θέμα των ισχυρισμών και των εγγράφων που παρουσιάζουν τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, να έχει προβεί σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, είναι πλέον στην Αστυνομία Κύπρου».

Αναφερόμασταν στην έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας, την οποία είχε επιβεβαιώσει μια ημέρα προηγουμένως (26/1/2026) με επίσημες τοποθετήσεις του ο λειτουργός του γραφείου Τύπου του αστυνομικού Σώματος, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Αυτή ήταν η δεύτερη αστυνομική διερεύνηση για το ίδιο ζήτημα, μετά από τουλάχιστον επτά χρόνια.

Τα τρία έγγραφα

Σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είχαν δημοσιευτεί τουλάχιστον τρία έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, τα οποία εμφανίζουν τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος να έχει προσέλθει στις 13 Μαρτίου του 2017, η ώρα 19:15, στο Τμήμα Ατυχημάτων κι Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για εξέταση μετά από τραυματισμό της και εξειδικευμένη εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε.

Στο ένα έγγραφο και στο πεδίο που αναφέρει «ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ», εμφανίζεται χειρόγραφη σημείωση που αναγράφει «ξυλοδαρμός από σύζυγο». Το δεύτερο έγγραφο παρουσιάζει την κ. Λουΐζα Ανδρέου να έχει υποβληθεί σε ακτινοδιαγνωστική εξέταση. Στο τρίτο έγγραφο και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» παρουσιάζεται η ακόλουθη χειρόγραφη σημείωση: «Αναφερόμενος ξυλοδαρμός» και προστίθεται: «Κάκωση κρανίου, αυχένα, μηριαίου».

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τα όσα παρουσιάζονται στα έγγραφα, τρία λεπτά μετά που εμφανίζεται η κ. Ανδρέου να προσήλθε στο ΤΑΕΠ, δηλαδή στις 19:18, έγινε διαλογή, ενώ εισήλθε στον θάλαμο του ΤΑΕΠ στις 21:59.

Εξάλλου, ενώπιον μας είχαν τεθεί τρεις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που αφορούν την κ. Ανδρέου. Την εμφανίζουν να επισκέφτηκε το ΤΑΕΠ στις 13/3/2017 (21:15) και να παρέμεινε εκεί μέχρι τις 23:59, αλλά και να επισκέπτεται άλλες δύο φορές ορθοπεδικό τμήμα του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε από ορθοπεδικό στις 17/3/2017 (10:11 – 23:59), ενώ ακόμη μια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2017 (12:49 – 23:59), περίπου δυόμιση μήνες μετά το περιστατικό.

Επιπλέον, ένα ακόμη έγγραφο που είχε περιέλθει στην κατοχή μας, αποτελεί φερόμενη επιστολή/καταγγελία που καταλογίζει διάφορα στον εν αργία δήμαρχο Πάφου, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμό για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

Η επιστολή, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναγράφονται, συντάχθηκε σε άγνωστο χρονικό διάστημα και αποστάλθηκε στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στον/στην Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον αρχηγό Αστυνομίας και στους αρχηγούς κομμάτων.

Η Αστυνομία θεωρεί ότι είναι τα πρωτότυπα

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η Αστυνομία Κύπρου θεωρεί πως τα έγγραφα που αποκάλυψε προχθές η ιστοσελίδα Reporter αποτελούν πρωτότυπα έντυπα που συμπληρώνονται όταν ένας ασθενής εξετάζεται από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Στην προκειμένη θεωρεί πως είναι τα έγγραφα του φακέλου που καταγράφουν τις ιατρικές ενέργειες κατά τη φερόμενη επίσκεψη της συζύγου του κ. Φαίδωνος στο ΤΑΕΠ το βράδυ της 13ης Μαρτίου 2017. Τα έγγραφα φέρουν και την υπογραφή του γιατρού που εξέτασε την ασθενή.

Άλλες δύο έρευνες, μια το 2019 και μια πρόσφατη

Η υπόθεση θα διερευνηθεί τρίτη φορά, όπως σημειώσαμε, καθώς προηγήθηκαν άλλες δύο. Η πρώτη διερεύνηση είχε γίνει μεταξύ των ετών 2018-2019, όπως είχε αποκαλύψει ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, σε δημόσιες τοποθετήσεις του στις 26/1. Η άλλη είναι αυτή που άρχισε αυτεπαγγέλτως από την Αστυνομία και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ο πρώην επικεφαλής του αστυνομικού Σώματος είχε μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μιχαηλίδης είχε αναφέρει επί λέξει: «Νομίζω, πολύ καλά έχει κάνει η Αστυνομία να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα. Θεωρώ ότι έχει αργήσει ίσως. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι παρόμοιες πληροφορίες για το ίδιο ζήτημα είχαν φτάσει στην Αστυνομία και πολύ παλαιότερα. Δηλαδή, μιλάμε γύρω στο 2018-19. Τα στοιχεία ήταν ελλιπή, βέβαια, είχε γίνει μια έρευνα. Είχαν ζητηθεί από αρκετά άτομα να δοθούν καταθέσεις. Δυστυχώς, δεν ήθελαν να δώσουν καταθέσεις και η υπόθεση οδηγήθηκε στη Νομική Υπηρεσία. Και εκεί στη Νομική Υπηρεσία είχαν δοθεί οδηγίες λόγω ελλιπούς μαρτυρίας να μην προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζω. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή επανέρχεται το θέμα με -προφανώς- περισσότερα στοιχεία. Έχουν παρουσιαστεί διάφορα χαρτιά…». Σχολίασε επίσης: «Είναι μια μαρτυρία και, βέβαια, πάντοτε σε μια τέτοια μαρτυρία λαμβάνεται υπόψιν ποιος δίδει το στοιχείο εκείνο στην Αστυνομία. Γίνονται περαιτέρω έρευνες γιατί προφανώς υπάρχουν και ονόματα πάνω στα συγκεκριμένα χαρτιά. Άρα τα άτομα, τα οποία είτε έχουν πάρει ακτινογραφίες παραδείγματος χάριν, είτε έχουν κάνει μια γνωμάτευση οι γιατροί, θα πρέπει να κληθούν για να δώσουν καταθέσεις. Άρα είναι ένα στοιχείο σημαντικό το οποίο χρειάζεται επεξεργασία και βέβαια να φανεί και η αυθεντικότητά του. Αν πράγματι είναι πραγματικό χαρτί ή μήπως είναι κάτι άλλο».

Την ίδια περίοδο και πριν από δύο μήνες ο κ. Φαίδωνος είχε τοποθετηθεί γραπτώς αναφέροντας πως καλωσορίζει την έρευνα, αποδίδοντάς την σε σκοτεινά κίνητρα («πολιτική, οικονομική διαπλοκή και οργανωμένο έγκλημα») με στόχο την πολιτική του εξόντωση.

Η δε σύζυγός του τοποθετήθηκε σε δύο περιπτώσεις σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, τονίζοντας: «Θέλω να δηλώσω ότι ουδέποτε κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί ότι κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία και ότι έδωσα κατάθεση ή καταθέσεις είναι εντελώς ψευδείς».

Σε προηγούμενη της ανάρτηση υπογράμμιζε πως όσοι τη γνωρίζουν στον εργασιακό της χώρο, στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, γνωρίζουν ότι δεν είναι θύμα και δεν αισθάνεται φόβο.