Ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), επιχειρείται μέσω της τροποποίησης του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου που προώθησε η Κυβέρνηση στη Βουλή. Οι ΕΟΑ παύουν να είναι απλοί διαχειριστές των δικτύων και αναδεικνύονται σε στρατηγικούς εταίρους του κράτους στη λήψη αποφάσεων για τα αποθέματα νερού της χώρας.

Με τον εκσυγχρονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), η σύνθεση του σώματος αλλάζει ριζικά, με την είσοδο εκπροσώπων και από τους πέντε ΕΟΑ (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου).

Οι ΕΟΑ, ως οι μεγάλοι παίκτες γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες της βάσης και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαρχίας, και θα συμμετέχουν πλέον άμεσα στον σχεδιασμό για τα αποθέματα.

Η παρουσία των ΕΟΑ δίπλα στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τα συναρμόδια Υπουργεία διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές πιέσεις των δικτύων υδατοπρομήθειας.

Η Κύπρος, υπό την πίεση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνει ρόλο και λόγο σε εκείνους που κρατούν τις στρόφιγγες. Η επιτυχία του νέου αυτού εγχειρήματος θα κριθεί από το πόσο ουσιαστικά οι ΕΟΑ θα αξιοποιήσουν τη θέση τους στη ΣΕΔΥ, ώστε η διαχείριση του νερού να γίνει πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και, κυρίως, πιο βιώσιμη για τις επόμενες γενιές.

Α.Ν.