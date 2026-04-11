Αν αποδέχονταν στο ΑΛΜΑ ότι τα μηνύματα που αποδίδονταν στον Παπαδάκη ήταν πλαστά, όπως και λέει το πόρισμα του ιδιώτη ειδικού στον οποίο απευθύνθηκε ο τέως ευρωβουλευτής, αυτόματα θα κατέρρεε και το αφήγημα τους για τη διαφθορά στη δικαιοσύνη, τη Νομική Υπηρεσία και σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας.

Τη διατύπωση αυτή έκανε με παράπονο και απογοήτευση, άτομο που είχε ενταχθεί στο ΑΛΜΑ και στήριζε τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν υποψήφιος ως συνεργαζόμενος με το κόμμα. Μια πολύ σοβαρή διατύπωση που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Διότι είναι ένα να κάνεις αγώνα για να πατάξεις τη διαφθορά που σίγουρα αποτελεί πρόβλημα για την κυπριακή κοινωνία και είναι άλλο να χρησιμοποιείς τη διαφθορά ως αφήγημα για πολιτικές σκοπιμότητες…

Φ.Δ.