Πρόταση για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού ισχυρίζεται ότι είχε ο ιδρυτής του νεοσύστατου κόμματος «Σήκου Πάνω».

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης, μιλώντας σε podcast του Netcast Zone, υποστήριξε ότι πριν ιδρύσει το νέο του κόμμα, προσεγγίστηκε τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος του Ραμόνα Φίλιπ από τον Δημοκρατικό Συναγερμό για να είναι υποψήφιοι του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.

«Αν ήμουν του συστήματος, είχα πρόταση να κατεβώ υποψήφιος και εγώ και η Ραμόνα με τον ΔΗΣΥ», ανέφερε συγκεκριμένα, σε μια προσπάθεια να απαντήσει σε όσους ισχυρίζονται ότι ο ίδιος είναι μέρος του συστήματος.

Δείτε το βίντεο