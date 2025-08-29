Η περαιτέρω μείωση της ύλης, ο εξορθολογισμός του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η προώθηση δεξιοτήτων αποτελούν βασικές στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026. Τις δράσεις παρουσίασε την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της έναρξης των μαθημάτων.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική του Υπουργείου εστιάζει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού σχολείου, με στροφή προς τις δεξιότητες, ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και προώθηση νέων θεσμών. Μεταξύ άλλων, προχωρά η πιλοτική εφαρμογή τοποθέτησης κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία με υψηλό δείκτη παραβατικότητας, η προώθηση του νομοσχεδίου για την ειδική εκπαίδευση και η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

Η Υπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της επανένταξης του θεσμού της Εβδομάδας Εργασίας στη Β΄ Λυκείου, της αύξησης των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και της διεύρυνσης του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού. Όπως είπε, οι μονάδες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ θα αυξηθούν σε 56 νηπιαγωγεία και 98 δημοτικά σχολεία, ενώ τα σχολεία δευτεροβάθμιας που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία θα ανέλθουν σε 80.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, στην επανένταξη της Αγωγής του Πολίτη, αλλά και στη δημιουργία πολιτικής για τους χαρισματικούς μαθητές. Στις στοχεύσεις περιλαμβάνεται ακόμη η λειτουργία του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου, καθώς και η αναβάθμιση των Αθλητικών και Μουσικών Σχολείων και άλλων σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος.

Η κα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της εκπαίδευσης, με στόχο να διαμορφωθεί ένα σχολείο «σύγχρονο, συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό» που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και των μαθητών.

ΚΥΠΕ